В зарайской деревне Фёдоровка завершают строительство асфальтированной дороги

22 октября 2025, 09:18

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Асфальтированную автодорогу строят в деревне Фёдоровка под Зарайском, сейчас работы находятся на завершающем этапе. Ход строительства проверил глава округа Виктор Петрущенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Для дороги уложили песчаное основание и щебень. А сейчас заканчивают делать второй асфальтовый слой.





«Виктор Петрущенко осмотрел строительную площадку и отметил значимость объекта для местных жителей. Он также рассказал, что в годовой план по улучшению транспортной инфраструктуры округа входило создание 13 участков автодорог, и этот является последним», — говорится в сообщении.