В зарайской деревне Фёдоровка завершают строительство асфальтированной дороги
Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск
Асфальтированную автодорогу строят в деревне Фёдоровка под Зарайском, сейчас работы находятся на завершающем этапе. Ход строительства проверил глава округа Виктор Петрущенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для дороги уложили песчаное основание и щебень. А сейчас заканчивают делать второй асфальтовый слой.
«Виктор Петрущенко осмотрел строительную площадку и отметил значимость объекта для местных жителей. Он также рассказал, что в годовой план по улучшению транспортной инфраструктуры округа входило создание 13 участков автодорог, и этот является последним», — говорится в сообщении.Петрущенко также рассказал, что в следующем году в округе вновь примутся за строительство асфальтовых дорог в селькой местности.