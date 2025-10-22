Губернатор Воробьёв рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана

22 октября 2025, 16:14

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

II Совет регионов России и Узбекистана проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском округе. На нём выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рассказал о сотрудничестве Подмосковья с областями Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Сотрудничество касается таких сфер, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, образование, культура и пр.





«В мае 2024 года в Ташкенте главы наших государств дали импульс более масштабному, интенсивному сотрудничеству на уровне регионов. При поддержке правительства России, Минпромторга, команды Дениса Валентиновича Мантурова мы можем строить дальнейшие совместные проекты, укреплять наш промышленный и экспортный потенциал, технологический суверенитет», — отметил Андрей Воробьёв.

«При этом важно переводить достигнутые договоренности в «дорожные карты», планировать конкретные мероприятия и сроки их выполнения. Пример такого подхода —это работа по созданию новых и развитию ранее открытых торговых домов и оптово-распределительных центров. В частности, в Московской области такую роль выполняет агрохаб «Селятино», где принимают плодоовощную продукцию из Джизака», — сказал Денис Мантуров.