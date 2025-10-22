Губернатор Воробьёв рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана
II Совет регионов России и Узбекистана проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском округе. На нём выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рассказал о сотрудничестве Подмосковья с областями Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Сотрудничество касается таких сфер, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, образование, культура и пр.
«В мае 2024 года в Ташкенте главы наших государств дали импульс более масштабному, интенсивному сотрудничеству на уровне регионов. При поддержке правительства России, Минпромторга, команды Дениса Валентиновича Мантурова мы можем строить дальнейшие совместные проекты, укреплять наш промышленный и экспортный потенциал, технологический суверенитет», — отметил Андрей Воробьёв.Он добавил, что товарооборот между Московской области и Узбекистаном растёт. Например, в минувшем году он составил 833 млн долларов — почти в два раза больше, чем в 2020 году. А рост за первое полугодие 2025 уже превысил 12%.
Глава российской делегации, зампред правительства РФ Денис Мантуров заявил, что в рамках второго Совет регионов России и Узбекистана планируется подписать около 20 совместных документов.
«При этом важно переводить достигнутые договоренности в «дорожные карты», планировать конкретные мероприятия и сроки их выполнения. Пример такого подхода —это работа по созданию новых и развитию ранее открытых торговых домов и оптово-распределительных центров. В частности, в Московской области такую роль выполняет агрохаб «Селятино», где принимают плодоовощную продукцию из Джизака», — сказал Денис Мантуров.
В свою очередь губернатор Подмосковья рассказал, какие совместные проекты региона с Узбекистаном уже реализовали. Например, завод «Метровагонмаш» в Мытищах поставляет поезда для Ташкентского метро. «Щелково Агрохим» построил в Самаркандской области завод средств защиты растений. Лобненская компания «Металл Профиль» наладила в Ташкенте выпуск устойчивой к ультрафиолету металлочерепицы.
Подмосковные компании также открыли в Узбекистане производство автоматических секционных ворот, бутилированной воды и детского питания, предприятие по переработке фруктов и выпуску фруктовых наполнителей.
Кроме того, делегация врачей из Ферганы посетила Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске, а одарённые ребята из Узбекистана — Гимназию им. Примакова. Реализованным проектом в сфере культуры стала выставка «Свет между мирами» в истринском музее «Новый Иерусалим».