Фитнес для мозга: В Павловском Посаде запустили занятия по нейрокоррекции
В Павловском Посаде для пенсионеров запустили специальные занятия по нейрокоррекции в рамках проекта «Активное долголетие». Эта своеобразный фитнес для мозга, который помогает пожилым людям поддерживать когнитивные функции предотвращать возрастные изменения, развитие деменции и болезни Альцгеймера.
Кроме того, занятия в группе способствуют социализации, дарят позитивный настрой, рассказала «Радио 1» заведующая отделением активного долголетия Комплексного центра социального обслуживания Павлова Посадского Елена Миронова.
«Нейрокоррекция у участников «Активного долголетия» часто применяется после черепно-мозговых травм, инсультов, при возрастных изменениях и некоторых неврологических заболеваниях. Также она может быть полезна и для взрослых, здоровых людей, которые хотят улучшить свои когнитивные способности. Это не волшебная таблетка, а системная работа, которая требует времени и регулярности. Результаты зависят от многих факторов – тяжести проблемы, индивидуальных особенностей человека и от того, насколько последовательно он выполняет рекомендации специалиста. Мы рекомендуем обязательно посетить не менее 10 сеансов», – сказала врач.
По словам Мироновой, занятия проводит штатный психолог. В рамках психологического блока предусмотрены занятия медитацией и релаксацией.
«Мы комплексно подходим к занятиям. Рекомендуем для здорового восполнения сил заниматься физкультурой – скандинавской ходьбой, физическими нагрузками на природе, суставной гимнастикой, йогой. Мы также много танцуем. Это могут быть, например, латиноамериканские танцы. Сейчас у нас занятиями охвачены около 60 человек. Планируем, что через три-четыре месяца они придут к нам для повторения курса нейрокоррекции. У всех, кто занимается этим в комплексе, прослеживается положительная динамика. Мы не можем вылечить болезнь Альцгеймера или деменцию, но можем приостановить их развитие, продлив тем самым человеку активную жизнь», – добавила специалист.
Занятия по нейрокоррекции в Павловском Посаде проходят по адресу: улица Орджоникидзе, дом 12. Они проводятся ежедневно, но нужно обязательно предварительно записаться на них, позвонив по телефону 8 (496) 439-13-76.