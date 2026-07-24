Фитнес для мозга: В Павловском Посаде запустили занятия по нейрокоррекции

24 июля 2026, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Павловском Посаде для пенсионеров запустили специальные занятия по нейрокоррекции в рамках проекта «Активное долголетие». Эта своеобразный фитнес для мозга, который помогает пожилым людям поддерживать когнитивные функции предотвращать возрастные изменения, развитие деменции и болезни Альцгеймера.





Кроме того, занятия в группе способствуют социализации, дарят позитивный настрой, рассказала «Радио 1» заведующая отделением активного долголетия Комплексного центра социального обслуживания Павлова Посадского Елена Миронова.

«Нейрокоррекция у участников «Активного долголетия» часто применяется после черепно-мозговых травм, инсультов, при возрастных изменениях и некоторых неврологических заболеваниях. Также она может быть полезна и для взрослых, здоровых людей, которые хотят улучшить свои когнитивные способности. Это не волшебная таблетка, а системная работа, которая требует времени и регулярности. Результаты зависят от многих факторов – тяжести проблемы, индивидуальных особенностей человека и от того, насколько последовательно он выполняет рекомендации специалиста. Мы рекомендуем обязательно посетить не менее 10 сеансов», – сказала врач.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

«Мы комплексно подходим к занятиям. Рекомендуем для здорового восполнения сил заниматься физкультурой – скандинавской ходьбой, физическими нагрузками на природе, суставной гимнастикой, йогой. Мы также много танцуем. Это могут быть, например, латиноамериканские танцы. Сейчас у нас занятиями охвачены около 60 человек. Планируем, что через три-четыре месяца они придут к нам для повторения курса нейрокоррекции. У всех, кто занимается этим в комплексе, прослеживается положительная динамика. Мы не можем вылечить болезнь Альцгеймера или деменцию, но можем приостановить их развитие, продлив тем самым человеку активную жизнь», – добавила специалист.