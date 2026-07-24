Назван срок завершения благоустройства Молодёжной площади в Наро-Фоминске
Молодёжную площадь благоустраивают в Наро-Фоминске по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируется в октябре 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
Площадь объекта составляет 1,9 гектара. Там сделают пешеходные дорожки, настилы, фонтан, установят системы наружного освещения и видеонаблюдения и проведут озеленение.
«Сейчас на локации выполняют подготовительные и демонтажные работы, включая устройство подстилающих и выравнивающих слоёв и монтаж металлокаркаса», — говорится в сообщении.В программу благоустройства Молодёжной площади входит также реконструкция архитектурного сооружения и обустройство парковки.