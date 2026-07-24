В Богородском округе стартовало строительство завода по производству краски

24 июля 2026, 17:15

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Завод по выпуску красок для мебельной промышленности и полиграфии компании «Хай-Тек Коатингс» появится в Богородском округе. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Участок под реализацию этого импортозамещающего проекта инвестор получил по льготной региональной программе «Земля за 1 рубль». В настоящее время на объекте уже завершили работы нулевого периода.





«Площадь завода составит три с половиной тысячи квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.