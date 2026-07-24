В Богородском округе стартовало строительство завода по производству краски
Завод по выпуску красок для мебельной промышленности и полиграфии компании «Хай-Тек Коатингс» появится в Богородском округе. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Участок под реализацию этого импортозамещающего проекта инвестор получил по льготной региональной программе «Земля за 1 рубль». В настоящее время на объекте уже завершили работы нулевого периода.
«Площадь завода составит три с половиной тысячи квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.На новом производстве будут выпускать водно-дисперсионные краски для декоративной бумаги, краски на основе органических растворителей для флексопечати и акриловые смолы.