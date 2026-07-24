Танцевальные коллективы из Люберец победили на международном конкурсе в Китае

24 июля 2026, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Народный хореографический ансамбль «Россия» Люберецкого ДК и ансамбль народного танца «Тропинка» детской хореографической школы Люберец стали лауреатами первой степени VI международного конкурса-фестиваля культуры и искусств «Бохайский залив 2026», прошедшего в Китае. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ансамбль «Россия» выступил на конкурсе с народными танцами «Калинка» и «Барыня», а танцоры «Тропинки» представили на суд жюри созданные на фольклорном материале номера «Брянские переплясы» и «Возле речки».





«Поздравляем участников, руководителей коллективов и родителей с заслуженными наградами! Желаем новых ярких выступлений и творческих побед», — сказал глава округа Люберцы Владимир Волков.