Танцевальные коллективы из Люберец победили на международном конкурсе в Китае
Народный хореографический ансамбль «Россия» Люберецкого ДК и ансамбль народного танца «Тропинка» детской хореографической школы Люберец стали лауреатами первой степени VI международного конкурса-фестиваля культуры и искусств «Бохайский залив 2026», прошедшего в Китае. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ансамбль «Россия» выступил на конкурсе с народными танцами «Калинка» и «Барыня», а танцоры «Тропинки» представили на суд жюри созданные на фольклорном материале номера «Брянские переплясы» и «Возле речки».
«Поздравляем участников, руководителей коллективов и родителей с заслуженными наградами! Желаем новых ярких выступлений и творческих побед», — сказал глава округа Люберцы Владимир Волков.В подготовке конкурсных номеров приняли участие наставники и руководители коллективов — Александра Шмелёва и Татьяна Тропина.