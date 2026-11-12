Фонды Серпуховского музей пополнились коллекцией картин Маргариты Требогановой

12 ноября 2026, 11:33

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Серпуховский историко-художественный музей пополнил свое собрание десятью произведениями живописца Маргариты Требогановой. Среди них — автопортрет в образе героини романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», натюрморты и работа, сочетающая черты нескольких жанров. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.