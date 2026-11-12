Фонды Серпуховского музей пополнились коллекцией картин Маргариты Требогановой
Серпуховский историко-художественный музей пополнил свое собрание десятью произведениями живописца Маргариты Требогановой. Среди них — автопортрет в образе героини романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», натюрморты и работа, сочетающая черты нескольких жанров. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Коллекция знакомит с разными сторонами творчества советской и российской художницы. В автопортрете «Маргарита» автор обращается к литературному образу, а в картине «Детские игрушки» соединяет портрет, натюрморт и изображение интерьера. Еще одна работа в собрании — «Праздничный натюрморт». В ней проявились выразительная манера живописца и ее внимание к цвету. Всего в фонды Серпуховского музея вошли десять произведений Требогановой.
Художница родилась в Нижнем Тагиле, а профессиональное образование получила в Москве. Она окончила Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. В дальнейшем Требоганова продолжила работу в живописи, сочетая приемы классической школы с поиском новых художественных решений. В своей практике автор часто обращается к масляным краскам. Наряду с этим она использует смешанную технику. Стремление к эксперименту проявляется и в выборе жанров: например, в «Детских игрушках» элементы портрета и натюрморта существуют в пространстве интерьера.
Маргарита Требоганова состоит в Союзе художников России и Международном Художественном Фонде. Ее творческий путь отмечен премиями, дипломами и благодарственными письмами правительств разных стран. Работы живописца хранятся в российских и зарубежных собраниях. Среди них — Музей современного искусства Зураба Церетели и музеи 15 городов России.
За пределами страны произведения автора находятся в парижской галерее «Стройка», а также в музеях Сербии, Черногории и Японии. Картины Требогановой входят и в частные коллекции, в том числе собрания известных политических деятелей разных стран.
Теперь с творчеством художницы связано и собрание Серпуховского историко-художественного музея. Его новые поступления представляют несколько подходов автора к живописи: от обращения к литературному персонажу до работы с предметами и интерьером. Возрастная категория: 0+.
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