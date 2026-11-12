В Люберецкой больнице освоили операции для улучшения слуха

12 ноября 2026, 10:21

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С начала года врачи лор-отделения стационара № 5 Люберецкой больницы в Дзержинском помогли более 500 пациентам. Хирурги провели свыше 300 операций. Об этом сообщает заведующий отделением Дмитрий Арустамов.







Чаще всего специалисты исправляют носовую перегородку. Такое вмешательство проводят при апноэ, кровотечениях и других проблемах, мешающих пациентам в повседневной жизни. Ещё одна распространённая процедура — вскрытие гайморовых пазух. К ней прибегают при хроническом гайморите или попадании инородного тела.



В сентябре отделение получило новый микроскоп. С его помощью хирурги начали выполнять сложные операции для улучшения слуха. К настоящему времени врачи провели 15 таких вмешательств.



Отделение принимает пациентов в плановом и экстренном порядке. Большинство из них живёт в Люберецком городском округе, за помощью обращаются и жители других районов Подмосковья. Сейчас здесь оперируют два оториноларинголога. После переезда в Ухтомскую больницу отделение рассчитывает расширить свои возможности.



Для предоперационной консультации понадобится направление лечащего врача. Приём проходит по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 в поликлинике № 13 Люберецкой больницы. Адрес: Дзержинский, улица Ленина, 30.