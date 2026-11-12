На региональных дорогах в 16 округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

12 ноября 2026, 08:40

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники «Мосавтодора» привели в порядок поврежденные дорожные знаки на региональных трассах и улицах 16 подмосковных округов. Неисправности они обнаружили во время обследования дорожной сети. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.







В Красногорске дорожники отремонтировали знаки на улице Кирова, в Королёве — на Тарасовской, в Балашихе — на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик. В Реутове работы прошли на Транспортной улице, в Жуковском — на улицах Туполева и Дугина, в Раменском — на улице Электрификации, в Лобне — на Южной улице в микрорайоне Луговой.



В Пушкинском округе специалисты восстановили знаки на Центральном проезде и улице Дзержинского в Ивантеевке. В Кашире ремонт прошел на Иваньковском шоссе возле остановки «Поворот на Ступино – Фритолейс». В Лосино-Петровском округе работы затронули Первомайскую улицу и Центральную улицу в деревне Осеево.



В Орехово-Зуевском округе дорожники привели в порядок знаки на Заводской улице в деревне Давыдово и Старой улице в деревне Войново-Гора. В Серпуховском округе они работали на улице имени А.И. Калинина в селе Липицы и в деревне Спас-Тешилово.



Ремонт прошел на Советской улице в поселке Деденево Дмитровского округа, на Большом Коренёвском шоссе в Малаховке Люберецкого округа, на Пироговском шоссе в деревне Коргашино Мытищинского округа и в деревне Лешково округа Истра.



Поврежденные дорожные знаки затрудняют водителям ориентирование и повышают риск аварий. Их восстановление помогает сделать движение безопаснее.