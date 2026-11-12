Подмосковные студенты подали более 11 000 заявок на олимпиаду «Я — профессионал»
Московская область вошла в топ-30 регионов по числу заявок на юбилейный сезон олимпиады «Я — профессионал»: 2680 студентов подали 11 393 заявки. Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин назвал самые активные вузы региона.
Наибольший интерес к олимпиаде проявили студенты Государственного социально-гуманитарного университета: от вуза зарегистрировались 1363 человека. Московский государственный институт культуры представляют 547 участников, Государственный гуманитарно-технологический университет — 225. Руководитель олимпиады Валерия Касамара назвала самые популярные направления в Подмосковье. На «Педагогику образования» поступило 1237 заявок, на «Креативные индустрии» — 549, на «Психологию» — 526.
Всего организаторы предложили участникам 68 направлений, включая технические, медицинские, гуманитарные и социально-экономические дисциплины. Выбрать их можно независимо от специальности в вузе. Задания для олимпиады готовят эксперты университетов и компаний-партнеров. Десятый сезон привлек рекордное число студентов со всей России — более 230 тыс. Они подали свыше 990 тыс. заявок.
Отборочный этап пройдет с 13 по 29 ноября 2026 года, заключительный — с февраля по апрель 2027 года. Итоги организаторы объявят в мае–июне 2027 года. Лучшие участники смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность стажировки у партнеров проекта. Олимпиада входит в федеральный проект «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети». Ее поддерживает Минобрнауки России.
Читайте также: