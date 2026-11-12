Подмосковные студенты подали более 11 000 заявок на олимпиаду «Я — профессионал»

12 ноября 2026, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Московская область вошла в топ-30 регионов по числу заявок на юбилейный сезон олимпиады «Я — профессионал»: 2680 студентов подали 11 393 заявки. Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин назвал самые активные вузы региона.