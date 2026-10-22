«Формула гармонии» представит классическую музыку в Дубне
VI сезон музыкального фестиваля «Формула гармонии» будет проходить в доме культуры «Мир» в Дубне с 28 октября по 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Микульттуризма Московской области.
За шесть дней публика сможет посетить девять концертов оркестра «Виртуозы Москвы» и приглашённых российских артистов. Художественный руководитель коллектива — народный артист СССР Владимир Спиваков.
Откроет сезон концерт под управлением Арсентия Ткаченко. Вместе с оркестром выступят пианист Филипп Копачевский и Академический большой хор «Мастера хорового пения». По традиции вечер начнётся с «Патетического адажио» Александра Бородина — произведения, ставшего музыкальным символом фестиваля.
В первом отделении прозвучат также «Простая симфония» английского композитора Бенджамина Бриттена и Первый фортепианный концерт Иоганна Себастьяна Баха. Во второй части программы коллектив исполнит сюиту Эдварда Грига «Из времён Хольберга» и Вторую мессу Франца Шуберта. В последнем произведении к оркестру присоединится хор под руководством художественного руководителя Льва Конторовича.
Арсентий Ткаченко — главный дирижёр Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, а также заместитель художественного руководителя и дирижёр Национального филармонического оркестра России.
Фестиваль «Формула гармонии» появился в 2021 году по инициативе Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Проект стартовал в Год науки и технологий и проводится в наукоградах и закрытых населённых пунктах. Его задача — знакомить жителей с классическими произведениями и поддерживать культурную жизнь небольших городов. Позднее идея получила продолжение в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в России.
Организатор фестиваля — Фонд поддержки камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Ранее концерты проекта проходили в Пущине, Обнинске, Мичуринске, Протвине и Сарове. Третий год подряд фестиваль получает грант Президентского фонда культурных инициатив. Его также поддерживают НИЦ «Курчатовский институт», министерство культуры и туризма Московской области и администрация Дубны.
Оркестр «Виртуозы Москвы» основан Владимиром Спиваковым в 1979 году. В его составе — музыканты, работающие как солисты и ансамблисты. Репертуар коллектива включает классические сочинения и произведения современных авторов. Оркестр гастролирует по всему миру, участвует в просветительских и благотворительных проектах, а его записи доступны на популярных музыкальных платформах.
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