«Формула гармонии» представит классическую музыку в Дубне

22 октября 2026, 15:19

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

VI сезон музыкального фестиваля «Формула гармонии» будет проходить в доме культуры «Мир» в Дубне с 28 октября по 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Микульттуризма Московской области.