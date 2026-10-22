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Отремонтированный детсад при школе №6 в Балашихе откроют в ноябре

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт дошкольного отделения балашихинской школы №6, расположенного на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино, завершили. Открыть обновлённое учреждение планируют в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



В ходе ремонта в здании общей площадью более 1 200 квадратных метров привели в порядок фасад, кровлю и входную группу, заменили инженерные коммуникации — отопление, канализацию и водопровод, установили новую сантехнику, провели отделку помещений и модернизировали пищеблок. Прилегающую территорию благоустроили.

«Сейчас на объекте проводят пусконаладку, собирают и расставляют мебель», — уточнил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
Ремонт проводился за счёт областного бюджета.
Лев Каштанов

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