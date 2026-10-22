Отремонтированный детсад при школе №6 в Балашихе откроют в ноябре

22 октября 2026, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт дошкольного отделения балашихинской школы №6, расположенного на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино, завершили. Открыть обновлённое учреждение планируют в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В ходе ремонта в здании общей площадью более 1 200 квадратных метров привели в порядок фасад, кровлю и входную группу, заменили инженерные коммуникации — отопление, канализацию и водопровод, установили новую сантехнику, провели отделку помещений и модернизировали пищеблок. Прилегающую территорию благоустроили.





«Сейчас на объекте проводят пусконаладку, собирают и расставляют мебель», — уточнил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.