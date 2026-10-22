Участие в донорской акции в подмосковном колледже «Энергия» приняли 90 человек

22 октября 2026, 15:03

Более 90 человек стали участниками донорской акции, которую провели в Центре информационно технологической подготовки при подмосковном колледже «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Благодаря акции удалось собрать около 27 литров крови для подмосковных больниц.





«Донорство — это спасённая жизнь. И для наших студентов и курсантов — это не высокопарные слова, а реальная помощь. Ребята понимают, что их кровь поможет людям, попавшим в ДТП, нашим воинам, находящимся на лечении в госпиталях. Мы гордимся нашими ребятами и их благородным поступком», — сказала советник директора колледжа по воспитанию Екатерина Дашевская.