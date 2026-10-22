На региональный этап конкурса лидеров «Волонтёров Подмосковья» прошли 150 человек

22 октября 2026, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

150 человек прошли на региональный этап конкурса лидеров регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Испытания для финалистов состоялись в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.





Муниципальные этапы проходили с 28 сентября по 8 октября во всех округах региона.





«Конкурс лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» проходит уже во второй раз. На муниципальном этапе за звание лучшего боролись около 300 человек, и сегодня 150 сильнейших представляют свои проекты на региональной площадке», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.