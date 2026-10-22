На региональный этап конкурса лидеров «Волонтёров Подмосковья» прошли 150 человек
150 человек прошли на региональный этап конкурса лидеров регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Испытания для финалистов состоялись в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Муниципальные этапы проходили с 28 сентября по 8 октября во всех округах региона.
«Конкурс лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» проходит уже во второй раз. На муниципальном этапе за звание лучшего боролись около 300 человек, и сегодня 150 сильнейших представляют свои проекты на региональной площадке», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Она добавила, что конкурс позволит определить тех, кто не просто сам готов делать добрые дела, но может повести за собой других.
Победителей конкурса назовут в ближайшее время.
Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте министерства, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.