Фрагмент метеорита пробил крышу в Подмосковье: теперь его можно увидеть в музее истории мироздания в Дедовске

Фрагмент метеорита пробил крышу в Подмосковье: теперь его можно увидеть в музее истории мироздания в ДедовскеВ Музее истории мироздания в Дедовске (муниципальный округ Истра) разместили первые образцы метеоритного вещества, собранного после пролёта яркого болида. 27 октября он осветил небо над Московской, Тверской и Новгородской областями.
Редкие находки уже изучили специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН. По предварительным данным, небесное тело относится к категории обыкновенных каменных метеоритов — таких, из которых, по одной из версий, миллиарды лет назад формировались планеты Солнечной системы.
Одно из небесных тел обрушилось на крышу жилого дома в Боровическом районе Новгородской области.
«Когда метеорит приносит ущерб человеческому хозяйству, это по-настоящему уникальное событие. Подобные случаи можно пересчитать по пальцам — последний раз нечто подобное происходило в Америке ещё в середине XX века», — рассказал директор Музея истории мироздания Сергей Петухов в интервью «Радио 1».
Болид и его последствия — в одной экспозиции
По словам Сергея Викторовича, экспонаты нового метеорита займут особое место в музее. В ближайшее время здесь откроют временную выставку, где можно будет увидеть не только осколки небесного тела, но и часть той самой крыши, которую оно пробило.
«Мы планируем создать отдельную экспозицию, где посетители смогут рассмотреть фрагменты метеорита и элементы кровли, на которую он упал. Возможно, их можно будет даже увидеть вблизи», — отметил директор музея.Музей истории мироздания — одно из самых необычных научно-просветительских пространств Подмосковья. Его экспозицию посвятили происхождению Земли и развитию жизни — от первых минералов и бактерий до человека. Здесь можно увидеть настоящие окаменелости, редкие горные породы и даже «звёзды, к которым можно прикоснуться» — до некоторых экспонатов разрешают дотронуться, чтобы, например, загадать желание.
Здесь звёзды становятся ближеМузей работает уже более 20 лет. Первые годы он находился в полуподвальном помещении, а сегодня располагается в новом, современном здании на Волоколамском шоссе. Здесь активно внедряют мультимедиа, создают интерактивные зоны и проводят экскурсии для школьников, студентов и туристов.
«Мы постарались сделать музей максимально живым и ярким. Все посетители, которые к нам приезжают, уходят под большим впечатлением. Милости просим — теперь у нас можно увидеть и настоящий метеорит», — сказал Сергей Петухов в диалоге с «Радио 1».
Пока экспозиция с осколками болида будет временной, но в будущем, не исключено, что её смогут показать и в других регионах России.
Метеориты в продажеПосле падения болида в интернете начали появляться объявления о продаже «осколков московского метеорита».
По закону это не запрещено: метеориты в России попадают под категорию «даров леса», и человек, нашедший их, вправе распоряжаться ими так, как хочет.
Однако учёные просят граждан быть осторожнее: найденные фрагменты лучше не приносить домой. Они могут содержать следы тяжёлых металлов и других веществ, действительно опасных для здоровья.