Организаторы театрального фестиваля «Мелиховская весна» завершают приём заявок
Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» завершает приём заявок на участие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Чехов.
Фестиваль пройдёт c 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово». Подать заявку можно до 17 ноября по электронной почте mel-vesna@mail.ru. Форму заявки можно найти по ссылке.
На фестиваль приглашают профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям Чехова или о самом авторе. В специальной программе «Чехов+» будут представлены постановки по произведениям Михаила Булгакова.
Фестиваль будут проводить на нескольких площадках: в театральном дворе, на открытой сцене в музее-заповеднике «Мелихово», а также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.
Музей-заповедник проводит театральный фестиваль при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области уже в 26-й раз. За все эти годы в нём приняли участие более 220 театров из 25 стран. Зрители увидели 351 постановку.
