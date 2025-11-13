В Коломне представили проекты по сохранению культурного наследия округа

В Коломне представили проекты по сохранению культурного наследия округаВ городском округе Коломна провели первый вечер-встречу Фонда друзей Коломны — новой инициативы, объединяющей всех, кто хочет сохранять и развивать культурное наследие древнего округа. Мероприятие объединило экспертов, меценатов, представителей бизнеса, исследователей и просто неравнодушных жителей Коломны, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фонд друзей Коломны создали для того, чтобы поддерживать креативные идеи в сфере исторического и культурного просвещения, помогать локальным музеям, реставраторам, художникам и организаторам муниципальных культурных событий.
«Мы хотим не просто хранить старые здания и предметы, а оживлять их, возвращать им смысл и жизнь», — отметили организаторы.
«Коммунальная Одиссея»: память, которая звучит на улицах
Одним из основных направлений работы Фонда стал проект «Коммунальная Одиссея». Его цель — сохранить живую память коломенцев о советском прошлом и рассказать её современным языком.
Команда музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» собрала десятки интервью о жизни в 1960–1980-х годах. Из этих историй создали публичный медиаархив и уличную выставку-путешествие.
Теперь на улицах Коломны можно встретить десять стендов с черно-белыми фотографиями и цитатами из воспоминаний жителей. Их выстроили в пешеходный маршрут протяжённостью 4,3 километра — по местам, где проходило детство, юность и работа героев «Коммунальной Одиссеи».
«Мы делимся самым ценным, что хранит наш музей для будущего, — это память людей и их истории, трогательные и смешные, грустные и очень жизненные, наполненные запахами и звуками, эмоциями и голосами. Рассказы от первого лица и личные фотографии, «опубликованные» на городских улицах, как будто одушевляют и очеловечивают пространство города, раскрывают характеры, добавляют уникальности месту, переносят из одного времени в другое», — рассказала автор проекта, директор музея Екатерина Ойнас.Проект помогает взглянуть на Коломну с новой стороны, увидеть не фасадную, а «домашнюю» историю города — ту, что передают из поколения в поколение.
Дом Сурановых: ожившая история купеческой КоломныВторой проект Фонда связан с воссозданием свечного завода братьев Сурановых и восстановлением старинной усадьбы конца XVIII века.
Сегодня на Посадской улице в Коломне работает Дом Сурановых — первый в России «дом живой истории». Здесь всё, как в 1890 году: по вечерам зажигают свечи, готовят еду в печи, а воду греют в самоваре.
Посетители становятся гостями купеческой семьи, общаются с «обитателями» дома, пробуют блюда по старинным рецептам, делают свечи собственными руками. За два года команда музея вернула в усадьбу более 1000 предметов из семейного архива Сурановых, восстановила 15 меню по подлинным записям, воссоздала более 100 элементов исторического костюма.
Проект получил первую Национальную премию имени Д.С. Лихачёва — главную награду в сфере музейного дела России.
«Коломенское шелкоткачество»: возвращение утерянного промысла
Третий проект — «Коломенское шелкоткачество» — возрождает текстильные традиции, которыми Коломна славилась два века назад.
В XVIII–XIX веках город был крупным центром производства шелковых тканей и знаменитых канаватных фат — женских головных уборов, украшавших костюмы знатных жительниц. В последние десятилетия эта традиция почти утратилась, но теперь музей «Шёлковая фабрика» возвращает её округу.
Недавно сотрудникам музея удалось вернуть из США уникальный экспонат — канаватную фату XIX века, сотканную на одной из коломенских мануфактур. Артефакт нашли в антикварном магазине в Нью-Йорке, выкупили и доставили в Россию. Эксперты признали фату редким образцом подмосковного шелка и памятником культурной ценности.
Теперь она занимает центральное место в новой экспозиции «Шёлковой фабрики». Гости музея могут не только увидеть уникальную ткань, но и попробовать свои силы за настоящим ткацким станком.