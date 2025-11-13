В Зарайске художница создает капсулу памяти из кирпичей старого местного завода

13 ноября 2025, 09:14

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

В подмосковном Зарайске работает арт-резиденция «Зарайск × MSCA», где восемь современных художников создают проекты о прошлом и настоящем муниципалитета. Один из них посвящён легендарному Зарайскому кирпичному заводу, который построили в 1936 году и закрыли в 2008, рассказали в Администрации муниципального округа Зарайск.





Художница и историк Иванка Гарай исследует, как предприятие повлияло на жизнь местных жителей и какую память о себе оставило.





«Мне интересна история кирпичного завода не самого по себе, а в связи с местным населением. То, каким он остался в памяти людей, как влиял на город, и есть тема моего исследования», — рассказала она.

​Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск



«Кирпичи внутри могут содержать записку с посланием потомкам или воспоминаниями, что-то вроде капсулы времени», — добавила художница.

​Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск



«После мы вернулись в мастерскую и залили получившиеся формы специальным скульптурным гипсом. Когда он застыл, мы получили симпатичные слепки», — рассказала участница проекта Анастасия Самойлова.