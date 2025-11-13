В Зарайске художница создает капсулу памяти из кирпичей старого местного завода
В подмосковном Зарайске работает арт-резиденция «Зарайск × MSCA», где восемь современных художников создают проекты о прошлом и настоящем муниципалитета. Один из них посвящён легендарному Зарайскому кирпичному заводу, который построили в 1936 году и закрыли в 2008, рассказали в Администрации муниципального округа Зарайск.
Художница и историк Иванка Гарай исследует, как предприятие повлияло на жизнь местных жителей и какую память о себе оставило.
«Мне интересна история кирпичного завода не самого по себе, а в связи с местным населением. То, каким он остался в памяти людей, как влиял на город, и есть тема моего исследования», — рассказала она.
Иванка создаёт инсталляцию из глинобитных кирпичей, используя песок и глину из старого карьера. В некоторые кирпичи она вкладывает послание с воспоминаниями жителей.
«Кирпичи внутри могут содержать записку с посланием потомкам или воспоминаниями, что-то вроде капсулы времени», — добавила художница.
Кроме творческой работы, Гарай проводит и полевые исследования — беседует с бывшими рабочими завода. С большим теплом люди отзывались о столовой при заводе — многие говорили, какая вкусная там была пища.
В Зарайске также прошёл мастер-класс «Память вещей», где участники создавали барельефы, вдохновлённые архитектурой старинного Дома Мачтета.
«После мы вернулись в мастерскую и залили получившиеся формы специальным скульптурным гипсом. Когда он застыл, мы получили симпатичные слепки», — рассказала участница проекта Анастасия Самойлова.
Проект Иванки Гарай стал новым способом сохранить память об округе и его людях через призму искусства.