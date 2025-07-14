Где можно купаться в Подмосковье в 2025 году: топ-10 пляжей в Московской области

14 июля 2025, 12:46

оригинал Фото: istockphoto/naumoid

Лето 2025 года — отличное время для отдыха у воды в Подмосковье. В области есть множество оборудованных пляжей с чистыми водоемами, удобной инфраструктурой и живописными видами. В материале «Радио 1» — лучшие места для купания, разбитые по городам и районам.





Содержание Пляж «Лыткарино» (Волкушинский карьер) Чёрное озеро (Зеленоград) Озеро Школьное (Зеленоград) Озеро Сенеж (Солнечногорск) Пляж «Солнечный берег» (Запрудня) Пляж на реке Осётр (Зарайск) Озеро Святое (Шатура) Парк «Пехорка» (Балашиха) Пляж на реке Коломенке (Коломна) Лаговский пруд (Подольск)

Пляж «Лыткарино» (Волкушинский карьер)

Фото: Медиасток.рф

Чёрное озеро (Зеленоград)

Фото: Медиасток.рф



Озеро Школьное (Зеленоград)

Фото: Медиасток.рф



Озеро Сенеж (Солнечногорск)

Фото: Медиасток.рф



Пляж «Солнечный берег» (Запрудня)

Фото: Медиасток.рф



Пляж на реке Осётр (Зарайск)

Фото: Медиасток.рф



Озеро Святое (Шатура)

Фото: Медиасток.рф



Парк «Пехорка» (Балашиха)

Фото: Медиасток.рф



Пляж на реке Коломенке (Коломна)

Фото: Медиасток.рф



Лаговский пруд (Подольск)