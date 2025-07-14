Где можно купаться в Подмосковье в 2025 году: топ-10 пляжей в Московской области

Лето 2025 года — отличное время для отдыха у воды в Подмосковье. В области есть множество оборудованных пляжей с чистыми водоемами, удобной инфраструктурой и живописными видами. В материале «Радио 1» — лучшие места для купания, разбитые по городам и районам.
Пляж «Лыткарино» (Волкушинский карьер)
Когда-то здесь добывали песок для производства оптического стекла, а теперь это одно из самых популярных мест отдыха в округе. Подземные ключи наполняют озеро чистой водой, а на берегу есть всё для комфортного отдыха: кафе, прокат оборудования, тир, пейнтбол-клуб и зоны для настольных игр.
Чёрное озеро (Зеленоград)
Несмотря на тёмный оттенок воды, озеро считается одним из самых чистых в Подмосковье. Здесь есть безопасная зона для купания детей, лежаки и кабинки для переодевания. Правда, кафе на берегу нет — еду лучше взять с собой.
Озеро Школьное (Зеленоград)
Тихий и живописный пляж, окружённый лесом. Здесь нет шумных аттракционов, зато можно отлично отдохнуть на природе, подышать свежим воздухом и насладиться спокойствием.
Озеро Сенеж (Солнечногорск)
Жемчужина Подмосковья с широким песчаным пляжем. Вода здесь прогревается быстро, а на берегу работают кафе и торговые палатки. Можно даже искупаться в бассейне за дополнительную плату.
Пляж «Солнечный берег» (Запрудня)
Один из лучших пляжей в Подмосковье с развитой инфраструктурой. Здесь можно арендовать зонтик, взять водный инвентарь или поучаствовать в анимационных программах.
Пляж на реке Осётр (Зарайск)
Молодой, но уже хорошо обустроенный пляж с медленным течением и прохладной водой. Есть лодочная станция, кафе и зона для детей.
Озеро Святое (Шатура)
Чистый белый песок и прозрачная вода — главные преимущества этого пляжа. Можно арендовать беседку с мангалом или остановиться в парк-отеле рядом.
Парк «Пехорка» (Балашиха)
Купаться в Балашихе запрещено из-за качества воды, однако для отдыха у водоёмов в городе определены несколько локаций. Например, парк «Пехорка». В нем оборудованы спортивные комплексы для взрослых и детей, зоны отдыха, велодорожки, лавочки, беседки, шезлонги и многое другое.
Пляж на реке Коломенке (Коломна)
Пляж на берегу реки Коломенки известен своим белым песком и великолепным видом на Коломенский кремль. Жители и туристы могут наслаждаться отдыхом у воды в комфортных условиях — здесь предусмотрены безопасные спуски к воде, удобные сиденья, шезлонги, а также гигиенические комнаты с душем и другие удобства. Вокруг пляжа проложены прогулочные дорожки, есть игровая зона для детей и спортивные площадки. На самом пляже можно арендовать сапборд и насладиться плаванием по реке с захватывающими видами.
Лаговский пруд (Подольск)
На пляже обеспечены комфортные и безопасные условия для отдыха. С 12:00 до 20:00 на территории дежурят спасатели. Несмотря на то, что купаться в водоеме запрещено, гости парка могут отлично провести время: поиграть в волейбол и насладиться природой на пикнике.