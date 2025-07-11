В Ступине проверили благоустройство пляжа на Белопесоцком котловане
Состояние объектов благоустройства места отдыха у воды на Белопесоцком котловане проверил замглавы городского округа Ступино Сергей Медведев вместе с коллегами и представителями Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Благоустройство было проведено в соответствии с требованиями, которые предъявляются к пляжам. Там установлены зонтики-тенты от солнца, кабинки для переодевания, туалеты, обустроены спортивные площадки. Кроме того, на пляже дежурят спасатели.
«На объекте есть охрана и спасательная служба, укомплектованная всем необходимым. Исследование проб песка и воды проводится раз в месяц. Результаты недавних испытаний показывают, что вода и песок пригодны для купания и отдыха», — отметил директор МКУ «Благоустройство» Георгий Шугар.На пляже также работает прокат лодок, сапбордов, кругов для плавания и спасательных жилетов. Зона у мелководья огорожена буйками.