На фестивале в Луховицах сварят «Царскую уху» в 170-литровом казане
В посёлке Белоомут Луховицкого муниципального округа 19 июля проведут ежегодный межрегиональный фестиваль «Царская уха». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На гастрономической площадке шеф-повара Международного альянса кулинаров проведут мастер-классы, авторский шеф-стендап «Шефы на рыбалке» и сварят «Царскую уху» в казане на 170 литров. В посёлке состоится турнир по ловле рыбы поплавочными и донными удочками. В 5 утра на пляже соберутся рыбаки, а уже в 9 часов начнётся взвешивание улова и определение победителей», – рассказали в министерстве.Для гостей подготовили насыщенную концертную программу с участием хоровых коллективов, развлечения и забавы, катание на лошадях.
В Минсельхозпроде напомнили, что в прошлом году гастрономический фестиваль «Царская уха» получил диплом второй степени в финале международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма». Также его включили в национальный календарь лучших туристических событий России.