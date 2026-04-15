15 апреля 2026, 12:26

В Подмосковье жарить шашлыки можно, но не везде и не всегда. Главные ограничения связаны с противопожарным режимом, местом отдыха и способом разведения огня. За мангал во дворе или костер в лесу штрафы в 2026 году могут быть серьезными — особенно в пожароопасный сезон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Где можно жарить шашлык в Московской области в 2026 году

Где запрещено разводить огонь в Подмосковье

Огонь обычно запрещено разводить:

в лесу вне специально оборудованных площадок;

на торфяных почвах;

под кронами деревьев, особенно хвойных;

на участках с сухой травой, валежником, порубочными остатками;

рядом со складами, гаражами, хозяйственными постройками, заборами из горючих материалов;

на балконах, лоджиях, крышах, террасах многоквартирных домов;

во дворах многоквартирных домов, если для этого нет специально отведенной и оборудованной зоны;

в городских парках и лесопарках вне разрешенных пикниковых мест;

на берегах рек, озер и водохранилищ, если территория не оборудована и действует запрет на открытый огонь;

в период особого противопожарного режима, когда власти могут полностью запрещать использование открытого огня, мангалов и жаровен.

Поэтому перед поездкой лучше проверять:

сайт ГУ МЧС по Московской области;

сайты администраций округа или парка;

объявления лесничеств и дирекций природных территорий.

Штрафы за мангалы и разведение костров

Правила безопасности на пикнике с шашлыком

Правила обращения с огнем

устанавливайте мангал только на ровной площадке;

держите его минимум в 5 метрах от дома, бани, сарая, беседки и других построек;

очистите место вокруг мангала минимум на 2 метра от сухой травы, веток, бумаги и мусора;

не используйте бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига;

не оставляйте огонь без присмотра;

держите рядом воду, песок или огнетушитель;

после готовки полностью залейте угли водой или засыпьте песком до полного прекращения тления;

не выбрасывайте горячие угли в траву, мусорный контейнер или лес.

Если дует ветер

Безопасность для детей

не подпускайте детей к мангалу;

не оставляйте шампуры и решетки на земле;

убирайте розжиг и спички в недоступное место.

Клещи, змеи, насекомые

Что стоит сделать:

надевать закрытую светлую одежду;

использовать репелленты;

осматривать себя, детей и домашних животных после прогулки;

не садиться в высокую траву;

брать аптечку с антисептиком, бинтом, антигистаминным препаратом.

Мусор и экология

увозите мусор с собой;

не оставляйте стеклянные бутылки и банки;

не сливайте угли и золу в водоем;

не ломайте ветки для костра в лесу.

Топ-5 мест в Подмосковье, где пожарить шашлык

Парк «Ёлочки» в Домодедове

«Чудо-парк» в Одинцовском округе

Пикник-зона в Принарском парке в Серпухове

Пикник-зона в парк-отеле «Воздвиженское»

Пикник-зона в отеле «Царьград»

Что важно проверить перед поездкой

Перед выездом лучше уточнить несколько деталей: