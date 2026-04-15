Где нельзя жарить шашлыки в Подмосковье в 2026 году: запреты, правила и штрафы
В Подмосковье жарить шашлыки можно, но не везде и не всегда. Главные ограничения связаны с противопожарным режимом, местом отдыха и способом разведения огня. За мангал во дворе или костер в лесу штрафы в 2026 году могут быть серьезными — особенно в пожароопасный сезон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Где можно жарить шашлык в Московской области в 2026 годуЖарить шашлык разрешено на даче. Но только в металлическом или кирпичном мангале, специальной жаровне или печи. Их ставят не ближе 5 метров от дома, сарая или бани. Вокруг убирают сухую траву и ветки в радиусе двух метров. Рядом обязательно должно находиться ведро с водой или огнетушитель.
Разводить открытый огонь можно в яме. Её глубина — не менее 30 сантиметров, диаметр — до одного метра. Её роют не ближе 15 метров от любых построек. Территорию вокруг очищают от сухостоя и листьев на 10 метров.
В городе шашлык готовят только на оборудованных площадках. Их отмечают специальными табличками.
Где запрещено разводить огонь в ПодмосковьеВ Подмосковье нельзя жарить шашлыки и разводить костры в местах, где это прямо запрещено правилами пожарной безопасности или местными ограничениями.
Огонь обычно запрещено разводить:
- в лесу вне специально оборудованных площадок;
- на торфяных почвах;
- под кронами деревьев, особенно хвойных;
- на участках с сухой травой, валежником, порубочными остатками;
- рядом со складами, гаражами, хозяйственными постройками, заборами из горючих материалов;
- на балконах, лоджиях, крышах, террасах многоквартирных домов;
- во дворах многоквартирных домов, если для этого нет специально отведенной и оборудованной зоны;
- в городских парках и лесопарках вне разрешенных пикниковых мест;
- на берегах рек, озер и водохранилищ, если территория не оборудована и действует запрет на открытый огонь;
- в период особого противопожарного режима, когда власти могут полностью запрещать использование открытого огня, мангалов и жаровен.
Отдельно важно: если в Подмосковье вводят особый противопожарный режим, запреты резко ужесточаются. В это время могут запретить не только костры, но и приготовление еды на мангалах даже на частных участках — если такое ограничение прямо установлено властями региона или муниципалитета.
Поэтому перед поездкой лучше проверять:
- сайт ГУ МЧС по Московской области;
- сайты администраций округа или парка;
- объявления лесничеств и дирекций природных территорий.
Штрафы за мангалы и разведение костровЗа нарушение правил пожарной безопасности штрафуют на сумму от 5000 до 15 000 рублей. В особый противопожарный режим штраф увеличивается до 20 000 рублей. Если из-за мангала загорелась трава или постройки, взыскание составит от 40 000 рублей. При крупном ущербе возможно уголовное дело. За сжигание мусора с нарушением правил также штрафуют — от 5000 до 15 000 рублей.
Правила безопасности на пикнике с шашлыкомЧтобы отдых не закончился штрафом, пожаром или поездкой в травмпункт, стоит соблюдать базовые меры безопасности.
Правила обращения с огнем
- устанавливайте мангал только на ровной площадке;
- держите его минимум в 5 метрах от дома, бани, сарая, беседки и других построек;
- очистите место вокруг мангала минимум на 2 метра от сухой травы, веток, бумаги и мусора;
- не используйте бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига;
- не оставляйте огонь без присмотра;
- держите рядом воду, песок или огнетушитель;
- после готовки полностью залейте угли водой или засыпьте песком до полного прекращения тления;
- не выбрасывайте горячие угли в траву, мусорный контейнер или лес.
Если дует ветер
Даже если формального запрета нет, от шашлыков лучше отказаться при сильном порывистом ветре. Искры легко переносятся на сухую траву, деревянные строения и лесную подстилку.
Безопасность для детей
- не подпускайте детей к мангалу;
- не оставляйте шампуры и решетки на земле;
- убирайте розжиг и спички в недоступное место.
Клещи, змеи, насекомые
Весной и летом в Подмосковье на пикнике важна не только пожарная, но и обычная безопасность.
Что стоит сделать:
- надевать закрытую светлую одежду;
- использовать репелленты;
- осматривать себя, детей и домашних животных после прогулки;
- не садиться в высокую траву;
- брать аптечку с антисептиком, бинтом, антигистаминным препаратом.
Мусор и экология
- увозите мусор с собой;
- не оставляйте стеклянные бутылки и банки;
- не сливайте угли и золу в водоем;
- не ломайте ветки для костра в лесу.
Топ-5 мест в Подмосковье, где пожарить шашлыкКогда хочется выбраться на природу, важно найти площадку, где отдых пройдет спокойно и без лишних хлопот. В Подмосковье есть парки и отели с беседками, мангалами и удобной инфраструктурой. Мы собрали пять мест, где можно устроить пикник с семьей или друзьями.
Парк «Ёлочки» в Домодедове
Парк «Ёлочки» подойдет тем, кто любит тихий отдых у воды. Беседки здесь стоят вдоль пруда. Внутри есть столы, электричество и все, что нужно для компании. Рядом установлены мангалы. Каждая площадка вмещает до 15 человек.
Адрес: Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, Каширское шоссе, 107.
«Чудо-парк» в Одинцовском округе
«Чудо-парк» ориентирован на семейный досуг. Детям здесь понравятся аттракционы, батуты, канатные дороги и игровые площадки. Взрослые могут арендовать одну из шести беседок у пруда. Возле каждой зоны есть место для мангала. На территории также доступна рыбалка, поэтому улов можно сразу приготовить на углях.
Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Горки-10.
Пикник-зона в Принарском парке в Серпухове
Принарский парк давно стал популярным местом для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Для компаний здесь работают просторные беседки. Внутри есть мебель и электричество. Снаружи находится мангальная зона. Такой вариант удобен для тех, кто хочет провести на природе несколько часов без выезда далеко за город.
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, Театральная улица.
Пикник-зона в парк-отеле «Воздвиженское»
Парк-отель «Воздвиженское» предлагает отдых в более спокойном и комфортном формате. Часть беседок расположена у пруда. Всего здесь доступно шесть вариантов размещения. Площадки подойдут для компаний до 15 человек. Это хорошее место для тех, кто хочет совместить шашлыки с загородным уикендом.
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, сельское поселение Васильевское.
Пикник-зона в отеле «Царьград»
Отель «Царьград» выбирают те, кто ценит готовую инфраструктуру и сервис. На территории есть несколько беседок разной вместимости. Каждая площадка оборудована мангалом. Гости курорта могут воспользоваться беседками на «Шашлычной тропе» бесплатно. За отдельную плату доступны и другие варианты, в том числе с обслуживанием.
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Спас-Тешилово, дом 3.
Что важно проверить перед поездкойПеред выездом лучше уточнить несколько деталей:
- работает ли площадка в выбранный день;
- нужна ли бронь;
- входит ли мангал в стоимость аренды;
- можно ли привезти свои угли и розжиг;
- нет ли временных ограничений из-за противопожарного режима.