Искусственный интеллект помогает развивать культурную жизнь в Московской области

15 апреля 2026, 10:31

оригинал Фото: Минкульттуризма МО

В Подмосковье искусственный интеллект подсчитывает посетителей парков, библиотек и домов культуры. Об ИИ-практиках рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Так, система с ИИ работает в 50 домах культуры региона. К проекту подключено 132 камеры «Безопасного региона», которые следят за заполняемостью залов. Нейросеть анализирует видеопоток и формирует отчёты. Организаторы быстро понимают, какие мероприятия популярны, и корректируют расписание.

«С апреля 2024 года ИИ работает в подмосковных парках и библиотеках. Нейросеть точно анализирует фотографии с мероприятий и считает гостей, сокращая затраты на ручную проверку и помогая оптимизировать расписание событий», – отметили в ведомстве.