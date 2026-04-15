В Московской области стартовал опрос об изменении структуры потребления
Предприниматели и жители Подмосковья могут принять участие в стартовавшем в среду исследовании изменения структуры потребления. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.
Цель опроса – изучить, как трансформация потребительского поведения влияет на бизнес в современных экономических, социальных и технологических условиях.
«За последние годы на рынок одновременно повлияли рост цен, изменение налоговой политики, цифровизация торговли, развитие маркетплейсов и усиление тенденции к осознанному потреблению. Это отражается на спросе и подходах к покупкам, побуждает предпринимателей пересматривать бизнес-модели, искать новые способы удержания клиентов и оптимизировать издержки», – пояснили в пресс-службе.Исследование позволит определить, какие факторы сейчас сильнее всего меняют поведение потребителей, как бизнес адаптируется к новым условиям, какие инструменты эффективнее других, какие меры поддержки остаются востребованными.
Опрос проводится с 15 по 30 апреля. Ссылка для бизнеса; для жителей.
Как пояснили в ведомстве, полученные данные используют для подготовки рекомендаций по повышению конкурентоспособности бизнеса в регионе.