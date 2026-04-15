В Московской области стартовал опрос об изменении структуры потребления

15 апреля 2026, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Предприниматели и жители Подмосковья могут принять участие в стартовавшем в среду исследовании изменения структуры потребления. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.





Цель опроса – изучить, как трансформация потребительского поведения влияет на бизнес в современных экономических, социальных и технологических условиях.

«За последние годы на рынок одновременно повлияли рост цен, изменение налоговой политики, цифровизация торговли, развитие маркетплейсов и усиление тенденции к осознанному потреблению. Это отражается на спросе и подходах к покупкам, побуждает предпринимателей пересматривать бизнес-модели, искать новые способы удержания клиентов и оптимизировать издержки», – пояснили в пресс-службе.