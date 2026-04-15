В новостройке в балашихинском ЖК «Героев» стартует выдача ключей
Выдача собственникам ключей от квартир в новом 17-этажном корпусе №412 началась в ЖК «Героев», расположенном на территории Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Всего в доме насчитывается 320 квартир. Общая площадь здания составляет 13 400 квадратных метров.
«Квартиры представлены различных планировок. Площадь самых компактных вариантов составляет около 25 квадратных метров, самых просторных — более 71 квадратного метра», — говорится в сообщении.Жилой комплекс «Героев» находится рядом с Ольгинским лесопарком. На территории открыта школа и два детских сада. Объекты социальной инфраструктуры застройщик возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.