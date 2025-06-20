20 июня 2025, 16:01

оригинал Фото: iStock/Tuutikka

Сапсерфинг — это отличный способ насладиться природой и активным отдыхом на воде. В Подмосковье есть множество мест, где можно арендовать сапборды и отправиться в увлекательные прогулки. Мы собрали для вас лучшие клубы и прокаты, чтобы вы могли выбрать идеальное место для своего приключения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сапсерфинг в серф-клубе «Сенеж» в Солнечногорске Сапсерфинг в экстрим-парке «Фристайл» в Дзержинском Сап-прогулки с экстрим-клубом Moswake в Мытищах Сап-прогулки с клубом SupForFun в Одинцовском округе Сап-прогулки с клубом «Саптапыч» в Коломне Сап-прогулки с клубом Sup Travel Kolomna в Коломне Аренда в клубе GOSUP в Красногорске Прокат в вейк-парке Wake4You в Лыткарино

Сапсерфинг в серф-клубе «Сенеж» в Солнечногорске

Сапсерфинг в экстрим-парке «Фристайл» в Дзержинском

Сап-прогулки с экстрим-клубом Moswake в Мытищах

Сап-прогулки с клубом SupForFun в Одинцовском округе

SupForFun (Фото: Вконтакте @supforfunpublic)

Сап-прогулки с клубом «Саптапыч» в Коломне

Саптапыч (Фото: ВКонтакте @suptapru)



Сап-прогулки с клубом Sup Travel Kolomna в Коломне

Sup Travel Kolomna (Фото: ВКонтакте @suptravel)



Аренда в клубе GOSUP в Красногорске

GOSUP (Фото: ВКонтакте @gosup.moscow)

Прокат в вейк-парке Wake4You в Лыткарино