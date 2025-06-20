Где покататься на сапах в Подмосковье 2025: самые красивые виды и уникальные маршруты
Сапсерфинг — это отличный способ насладиться природой и активным отдыхом на воде. В Подмосковье есть множество мест, где можно арендовать сапборды и отправиться в увлекательные прогулки. Мы собрали для вас лучшие клубы и прокаты, чтобы вы могли выбрать идеальное место для своего приключения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Сапсерфинг в серф-клубе «Сенеж» в СолнечногорскеАдрес: Солнечногорск, ул. Крупской, стр. 25
Цены: аренда сапборда – 700 рублей за час, занятие с инструктором – 2000 рублей за час.
Серф-клуб «Сенеж» предлагает множество активностей для поклонников водного спорта. Для тех, кто предпочитает утренние часы, организуются групповые прогулки на рассвете, а любители длительных путешествий могут отправиться по живописным маршрутам Истринского водохранилища. Кроме того, клуб проводит занятия йогой на сапбордах для самых активных.
Сапсерфинг в экстрим-парке «Фристайл» в ДзержинскомАдрес: Дзержинский, улица Угрешская, 19
Цены: аренда сапа — 1000 рублей (будни), 1200 рублей (выходные).
Экстрим-парк «Фристайл» предлагает хорошо организованную инфраструктуру и замечательные природные условия для отдыха. В прокате парка доступны надувные сапы для новичков и жесткие доски для более опытных райдеров. Здесь вы сможете наслаждаться различными видами спорта в любое время года на берегу искусственного озера, созданного на месте песчаного карьера.
Сап-прогулки с экстрим-клубом Moswake в МытищахАдрес: городской округ Мытищи, село Троицкое, база отдыха «Троицкое»
Цены: сап-прогулка – 3500 рублей, аренда сапа – от 1000 рублей за час.
Клуб Moswake находится на берегу водохранилища и предлагает разнообразные возможности для активного отдыха на воде. Если вы уже имеете опыт катания на сапборде, можете взять его в аренду и отправиться по своему маршруту. Для тех, кто только начинает, предусмотрены групповые сап-прогулки с квалифицированным инструктором. Небольшие группы до 5 человек обеспечивают индивидуальный подход и приятные впечатления от прогулки.
Сап-прогулки с клубом SupForFun в Одинцовском округеАдрес: Одинцовский городской округ, территориальное управление Успенское
Цены: сап-прогулка – от 2000 рублей, прокат сапборда – 1000 рублей за час.
Клуб SupForFun организует небольшие путешествия по живописным уголкам Московской области на сапбордах, где вы сможете насладиться красивыми пейзажами и увидеть старинные церкви. Все стартовые и финишные точки оборудованы раздевалками, туалетами и парковками. Перед выходом на воду вам проведут инструктаж и предоставят всё необходимое снаряжение: новые сап-доски, спасательные жилеты и непромокаемые сумки для ваших вещей.
Сап-прогулки с клубом «Саптапыч» в КоломнеАдрес: городской округ Коломна, деревня Тарбушево
Цены: любой маршрут – 6000 рублей.
Клуб предлагает увлекательные маршруты по Подмосковью, среди которых выделяется «Родники Оки». Прогулка займет весь день — вам предстоит пройти 11 километров по течению Оки, наслаждаясь живописными пейзажами и дикими пляжами. В стоимость включены завтрак и гриль-ланч из свежих продуктов, а также обратный трансфер к месту старта.
Сап-прогулки с клубом Sup Travel Kolomna в КоломнеАдрес: Коломна, улица Бочманово, 190
Цены: сап-прогулки – от 2000 рублей.
Клуб Sup Travel Kolomna предлагает увлекательные прогулки и сплавы по живописным рекам Подмосковья, таким как Коломенка, Северка, Цна, Ока и Осетр. Здесь вы найдете как легкие маршруты для новичков в сапсерфинге, так и полноценные многодневные туры для опытных спортсменов. Полный перечень маршрутов доступен на сайте клуба.
Аренда в клубе GOSUP в КрасногорскеАдрес: городской округ Красногорск, Мякининское шоссе, владение 1
Цены: сап-прогулки – от 2400 рублей, аренда сапборда – 2000 рублей за два часа.
Клуб сапсерфинга расположен на живописном пляже Рублево, недалеко от Москвы, и предлагает всю необходимую инфраструктуру для комфортного отдыха. Сотрудники клуба разработали несколько интересных маршрутов по акватории Москвы-реки, доступных для всех желающих.
Прогулки длятся около двух часов и проводятся с сопровождением инструктора. За это время вы сможете пройти от 4 до 6 километров, освоить технику управления сапбордом и прекрасно провести время. Если вы хотите отправиться в самостоятельное путешествие, вы можете арендовать все необходимое оборудование и создавать свои собственные маршруты.
Прокат в вейк-парке Wake4You в ЛыткариноАдрес: городской округ Лыткарино, Волкушинский карьер
Цены: прокат сапборда – 1600 рублей (будни, 2 часа), 1800 рублей (выходные, 2 часа).
В подмосковном городе Лыткарино, на берегу живописного карьера, находится вейк-парк Wake4You. Это прекрасное место с чистой водой и песчаными пляжами предлагает своим гостям всю необходимую инфраструктуру. Здесь каждый желающий может попробовать себя в вейкбординге, а для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, доступен прокат сапбордов.