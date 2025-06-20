В Петербурге треш-блогеры получили срок за нападения на прохожих

20 июня 2025, 15:11

Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Петербурге группе треш-блогеров огласили приговор. Как сообщает пресс-служба городского главка СК РФ, виновники оказались за решёткой за нападения на прохожих ради развлекательного контента. Фигуранты осуждены по статьям хулиганства, возбуждения ненависти и вражды.