В Петербурге треш-блогеры получили срок за нападения на прохожих
В Петербурге группе треш-блогеров огласили приговор. Как сообщает пресс-служба городского главка СК РФ, виновники оказались за решёткой за нападения на прохожих ради развлекательного контента. Фигуранты осуждены по статьям хулиганства, возбуждения ненависти и вражды.
По установленным фактам, в 2023 году группа молодых людей систематически совершала нападения на местных жителей, провоцируя драки в публичных местах. Свои безрассудные действия они снимали на видео. Главный блогер треш-контента Турал Мамедов размещал отснятый материал в интернете для публичного просмотра.
Сообщается, что всего осуждены 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых есть жители иностранных государств. Мамедова приговорили к самому большому сроку — 5 лет в колонии общего режима.
В зависимости от роли каждого участника, блогерам назначено наказание: от 4 до 5 лет в колонии общего режима, а несовершеннолетним — от 3,5 лет до 4 лет 8 месяцев в воспитательной колонии.
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