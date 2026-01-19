19 января 2026, 17:18

Зима в Подмосковье традиционно предлагает жителям и гостям различные активности. Тюбинги, они же – «ватрушки» – уверенно вышли в лидеры зимних развлечений для всей семьи. От городских парков до крупных горнолыжных курортов — они доступны практически в каждом районе области. В материале «Радио 1» собрали полный список мест, где можно безопасно и с комфортом покататься на тюбингах.





Содержание «Зима в Подмосковье»: 37 официальных тюбинговых спусков Топ-9 горнолыжных курортов Подмосковья с «ватрушками»: тюбинг как часть большого отдыха Что взять с собой на тюбинг-трассу: чек-лист для зимнего отдыха Советы для комфортного катания на «ватрушках»

«Зима в Подмосковье»: 37 официальных тюбинговых спусков

Топ-9 горнолыжных курортов Подмосковья с «ватрушками»: тюбинг как часть большого отдыха

1. «Лисья гора»: тюбинг у реки Пехорки





2. «Спас-Каменка»: тюбинг на берегу карьера





3. «Красная горка»: тюбинг с видом на город





4. «Сорочаны»: лучший курорт ЦФО с тюбингом





5. «Волен»: крупнейший комплекс Подмосковья

6. «Клуб Леонида Тягачева»: спортивные традиции и тюбинг





7. «Яхрома»: семейный курорт с тюбингом





8. «Целеево»: тюбинг и загородный клуб





9. «Клуб Гая Северина»: уют и зимнее волшебство

Что взять с собой на тюбинг-трассу: чек-лист для зимнего отдыха

Даже если вы планируете кататься только на тюбингах, подготовка важна.



Одежда: термобелье, термоноски, флисовый костюм, куртка плотностью 5000–10000 г/м², балаклава, перчатки (не вязаные);

Снаряжение: шлем, очки с защитой UV400, защита;

Косметика: SPF50 для лица, гигиеническая помада;

Питание: энергетические батончики, сладкий чай, бананы — лёгкие источники глюкозы;

Документы и деньги: паспорт или водительские права (часто нужны для проката), ски-пасс, страховка;

Аптечка: тейпы, эластичные бинты, жгуты, обезболивающие средства.

Советы для комфортного катания на «ватрушках»

«В первую очередь помните, что вы катаетесь для удовольствия. Вам не нужно усердно готовиться к соревнованиям. Настройтесь получить новые, приятные ощущения», – рекомендует сноубордист Тимур Меджидов в беседе со sportmail.ru.