Где покататься на «ватрушках» в Подмосковье: список мест, советы профессионалов и что взять с собой
Зима в Подмосковье традиционно предлагает жителям и гостям различные активности. Тюбинги, они же – «ватрушки» – уверенно вышли в лидеры зимних развлечений для всей семьи. От городских парков до крупных горнолыжных курортов — они доступны практически в каждом районе области. В материале «Радио 1» собрали полный список мест, где можно безопасно и с комфортом покататься на тюбингах.
«Зима в Подмосковье»: 37 официальных тюбинговых спусков
На старте зимы 2026 года в парках Подмосковья начали работу 37 специально подготовленных спусков для катания на тюбингах. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Все горки открыты в рамках масштабного сезонного проекта «Зима в Подмосковье» и размещены на благоустроенных территориях.
Отличительная особенность сезона — широкая доступность проката: на большинстве площадок, от Центрального парка в Богородском округе до лесопарка «Авангард» в Электростали, инвентарь можно взять прямо на месте. Горки работают в ключевых парках Балашихи, Домодедово, Истры, Клина, Люберец, Чехова и других городов, поэтому найти ближайшую площадку можно практически в любом районе области.
Топ-9 горнолыжных курортов Подмосковья с «ватрушками»: тюбинг как часть большого отдыха
Подмосковные горнолыжные комплексы выигрывают у столичных масштабами: трассы здесь длиннее, шире и живописнее, а инфраструктура заметно разнообразнее. Почти на каждом курорте тюбинг включён в список зимних развлечений наряду с лыжами, сноубордом, катками и зонами отдыха.
1. «Лисья гора»: тюбинг у реки Пехорки
Комплекс расположен рядом с хвойным лесом и рекой Пехоркой. Здесь работают горки для тюбинга, а также кафе-бар и аренда беседок. В 500 метрах находится гостиница «Мир». Склоны подходят для новичков и любителей, а длинные трассы до 400 метров становятся приятным бонусом для опытных райдеров.
Адрес: г. Балашиха, Леоновское шоссе.
Подъемники: бугельный, траволатор.
Перепад высот: до 95 м.
2. «Спас-Каменка»: тюбинг на берегу карьера
Комплекс расположен у карьера и отлично подходит для спокойного семейного отдыха. Здесь работают тюбинговые горки, каток, ресторан и даже подледный дайвинг. На территории — гостиница и коттеджи в альпийском стиле.
Адрес: Дмитровское шоссе, 26 км.
Подъемники: бугельный, беби-лифт.
Перепад высот: до 40 м.
3. «Красная горка»: тюбинг с видом на город
Небольшой комплекс на берегу реки в Подольске. Помимо тюбинга, здесь есть сноупарк и кафе. Место особенно популярно у местных жителей по выходным.
Адрес: г. Подольск, Гаражный проезд, д. 8А.
Подъемники: бугельный, беби-лифт.
Перепад высот: до 130 м.
4. «Сорочаны»: лучший курорт ЦФО с тюбингом
Курорт признан лучшим в Центральном федеральном округе по итогам премии «Горы России — 2023». Помимо 10 трасс для райдеров, здесь есть тюбинг, каток и три кафе. На территории расположен гостиничный комплекс «Ирий» и домики с мангальными зонами.
Адрес: Дмитровский район, д. Курово, 68.
Подъемники: кресельный, бугельный, беби-лифт.
Перепад высот: до 90 м.
5. «Волен»: крупнейший комплекс Подмосковья
Самый большой горнолыжный парк региона с 15 трассами и развитой инфраструктурой. Тюбинг здесь соседствует с батутным центром, катком, банями, ресторанами и спа. Есть гостиница и шале для проживания.
Адрес: Дмитровский район, г. Яхрома.
Подъемники: бугельный, траволатор, беби-лифт.
Перепад высот: до 60 м.
6. «Клуб Леонида Тягачева»: спортивные традиции и тюбинг
Комплекс с историей школы олимпийского резерва. Сегодня здесь доступны тюбинг, каток, боулинг, караоке, игровые зоны и гостиница. Отличный вариант для активного отдыха большой компанией.
Адрес: Дмитровский район, д. Шуколово, 40 км от МКАД.
Подъемники: кресельный, бугельный, беби-лифт.
Перепад высот: до 96 м.
7. «Яхрома»: семейный курорт с тюбингом
Курорт задумывался как спортивно-развлекательный комплекс для всей семьи. Здесь работают тюбинговые трассы, ресторан, баня, спа-центр и автополигон. На территории — четыре гостиницы с разными форматами размещения.
Адрес: Дмитровский район, г. Яхрома.
Подъемники: бугельный, беби-лифт.
Перепад высот: до 65 м.
8. «Целеево»: тюбинг и загородный клуб
Комплекс ориентирован на отдых выходного дня. Помимо тюбинга, здесь предлагают аренду снегоходов, зимний гольф, бассейн и спа. Можно снять шале, домик или номер с мини-кухней.
Адрес: Дмитровский район, 42 км Дмитровского шоссе.
Подъемники: бугельный.
Перепад высот: до 65 м.
9. «Клуб Гая Северина»: уют и зимнее волшебство
Небольшой, но атмосферный курорт с тюбингом и четырьмя компактными трассами. Здесь работают кафе и магазин, а ближайший отель находится в 2,5 км.
Адрес: Раменский район, п. им. Тельмана, ул. Курганная, д. 1.
Подъемники: беби-лифт.
Перепад высот: до 76 м.
Что взять с собой на тюбинг-трассу: чек-лист для зимнего отдыха
- Одежда: термобелье, термоноски, флисовый костюм, куртка плотностью 5000–10000 г/м², балаклава, перчатки (не вязаные);
- Снаряжение: шлем, очки с защитой UV400, защита;
- Косметика: SPF50 для лица, гигиеническая помада;
- Питание: энергетические батончики, сладкий чай, бананы — лёгкие источники глюкозы;
- Документы и деньги: паспорт или водительские права (часто нужны для проката), ски-пасс, страховка;
- Аптечка: тейпы, эластичные бинты, жгуты, обезболивающие средства.
Советы для комфортного катания на «ватрушках»
«В первую очередь помните, что вы катаетесь для удовольствия. Вам не нужно усердно готовиться к соревнованиям. Настройтесь получить новые, приятные ощущения», – рекомендует сноубордист Тимур Меджидов в беседе со sportmail.ru.
Также стоит избегать государственных праздников из-за очередей, бронировать жильё и инструкторов заранее, выбирать защитное снаряжение и помнить: плохой погоды для катания не бывает — всё зависит от настроя.
Подмосковье предлагает десятки вариантов для катания на тюбингах — от городских парков до крупных курортов с полноценной инфраструктурой. Это делает зимний отдых доступным, разнообразным и по-настоящему семейным.