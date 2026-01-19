«Кубок Юрия Ляпкина» объединил в Балашихе 12 команд юных хоккеистов
12 команд стартовали на хоккейном турнире «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина», который торжественно открылся на Арене «Балашиха». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
15-й по счёту турнир проходит с 18 по 21 января на ледовой площадке, которая носит имя олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы и почётного жителя Балашихи.
«Эти соревнования – наша гордость. Спасибо Юрию Евгеньевичу за то, что на протяжении многих лет он вместе с нами развивает спорт. Это очень ценно и важно», – сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью городского округа Балашиха Никита Тарасевич.Традиционные ежегодные соревнования объединили юных хоккеистов 2015 года рождения из России и Белоруссии. 12 команд разделены на две группы. На лёд вышли спортсмены из Балашихи, Москвы, Воскресенска, Воронежа, Подольска, Мытищ, Орла, Твери и Минска.
Завершится турнир 21 января, в день рождения Юрия Ляпкина.