«Кубок Юрия Ляпкина» объединил в Балашихе 12 команд юных хоккеистов

19 января 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

12 команд стартовали на хоккейном турнире «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина», который торжественно открылся на Арене «Балашиха». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





15-й по счёту турнир проходит с 18 по 21 января на ледовой площадке, которая носит имя олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы и почётного жителя Балашихи.

«Эти соревнования – наша гордость. Спасибо Юрию Евгеньевичу за то, что на протяжении многих лет он вместе с нами развивает спорт. Это очень ценно и важно», – сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью городского округа Балашиха Никита Тарасевич.