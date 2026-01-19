Достижения.рф

В Подмосковье «звёздную» классификацию прошли более 1,4 тыс. гостиниц

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Процедуру классификации прошли 1427 гостиниц Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.



Объективное определения «звёздности» обеспечивает прозрачность гостиничного рынка.

«Три больше звёзд получили 343 подмосковных отеля. Из них пять звёзд присвоили 20 подмосковным объектам, а четыре звезды — 121 гостиница», — говорится в сообщении.
Больше всего отелей насчитывается в Одинцовском городском округе — 108. Второе место по этому показателю занимает округ Солнечногорск, где расположена 61 гостиница. На третьем месте округ Мытищи (60 отелей), на четвёртом — округ Истра (57 отелей), а замыкает топ-5 Сергиево-Посадский округ, где насчитывается 55 гостиниц. Около 50 отелей расположены также в округах Красногорск, Дмитровский и Наро-Фоминский.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0