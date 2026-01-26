ГДЗ, ИИ и шпаргалки: что не так с идеей запрета готовых ответов на школьные задания?

26 января 2026, 16:27

Педагог Евгений Ямбург: запрета ГДЗ не будет — ни по техническим, ни по содержательным причинам

оригинал Фото: iStock/fizkes

Минпросвещения России подготовило законопроект, который предлагает запретить распространение в интернете и соцсетях готовых решений домашних заданий из школьных учебников, а еще — заданий Всероссийской олимпиады школьников. В ведомстве считают, что свободный доступ к ответам провоцирует списывание, снижает мотивацию к учебе и в итоге ухудшает качество знаний.





Содержание Почему запрет уже готовых решений не сработает?

Изменил ли ИИ «правила игры»? Можно ли сказать, что списывание — не всегда зло?

Действительно ли учеба — это не запреты, а работа с мышлением? Очередная инициатива или реформа образования? Что действительно важно для школы сегодня?



Но действительно ли запреты решат эту проблему? Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург дал ответы на самые популярные вопросы, касающиеся этой темы, в диалоге с «Радио 1».





Почему запрет уже готовых решений не сработает?



«Никакого смысла я не вижу с самого начала. Мы живем в стеклянном мире: есть интернет, есть телеграм-каналы, и все равно это всё будет доступно», — отмечает Заслуженный учитель РФ.

Изменил ли ИИ «правила игры»?

Можно ли сказать, что списывание — не всегда зло?



Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

«Писали шпаргалки даже в советское время. Там задействуется и зрительная память, и моторная. Были исследования, которые показывали, что до 80% материала усваивается уже на этапе изготовления шпаргалки», — рассказывает специалист в эфире «Радио 1».

Действительно ли учеба — это не запреты, а работа с мышлением?

Очередная инициатива или реформа образования?

«Этого не будет — ни по техническим, ни по содержательным причинам», — делится мнением Евгений Ямбург.

Что действительно важно для школы сегодня?