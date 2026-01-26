ГДЗ, ИИ и шпаргалки: что не так с идеей запрета готовых ответов на школьные задания?
Педагог Евгений Ямбург: запрета ГДЗ не будет — ни по техническим, ни по содержательным причинам
Минпросвещения России подготовило законопроект, который предлагает запретить распространение в интернете и соцсетях готовых решений домашних заданий из школьных учебников, а еще — заданий Всероссийской олимпиады школьников. В ведомстве считают, что свободный доступ к ответам провоцирует списывание, снижает мотивацию к учебе и в итоге ухудшает качество знаний.
Но действительно ли запреты решат эту проблему? Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург дал ответы на самые популярные вопросы, касающиеся этой темы, в диалоге с «Радио 1».
Почему запрет уже готовых решений не сработает?По мнению эксперта, сама идея запрета изначально выглядит нереалистичной. Интернет давно стал открытым пространством, а технически полностью перекрыть доступ к информации невозможно.
«Никакого смысла я не вижу с самого начала. Мы живем в стеклянном мире: есть интернет, есть телеграм-каналы, и все равно это всё будет доступно», — отмечает Заслуженный учитель РФ.Даже если закрыть часть сайтов, останутся VPN, закрытые каналы и, в конце концов, искусственный интеллект, который способен решить почти любую школьную задачу за считанные секунды.
Изменил ли ИИ «правила игры»?Сегодня школьнику не нужно искать готовый ответ — достаточно задать вопрос нейросети. И этот фактор делает любые запреты устаревшими еще до их принятия.
Евгений Ямбург подчёркивает, что школа и государство должны учитывать новую реальность, а не делать вид, что ее не существует. Более того, ИИ уже становится рабочим инструментом не только для учеников, но и для самих педагогов.
Можно ли сказать, что списывание — не всегда зло?Мнение о том, что списывающий ученик «ничего не усваивает», эксперт считает слишком упрощенным. История школьного образования уже говорит об обратном.
«Писали шпаргалки даже в советское время. Там задействуется и зрительная память, и моторная. Были исследования, которые показывали, что до 80% материала усваивается уже на этапе изготовления шпаргалки», — рассказывает специалист в эфире «Радио 1».Часто ученик, готовя шпаргалку, настолько хорошо запоминает материал, что в итоге даже не пользуется ею на экзамене.
Действительно ли учеба — это не запреты, а работа с мышлением?По словам доктора педагогических наук, ключевая роль в обучении все равно остается за педагогом. Даже если ученик воспользовался готовым ответом, грамотный учитель может превратить это в повод для обсуждения и развития мышления.
Важно не ловить на ошибках, а задавать уточняющие вопросы, просить объяснить ход решения, посмотреть на задачу под другим углом. Именно так формируют настоящие знания, а не механическое заучивание.
Очередная инициатива или реформа образования?Эксперт относится к инициативе Минпросвещения России скорее с иронией и считает, что она вряд ли приведет к реальным изменениям.
«Этого не будет — ни по техническим, ни по содержательным причинам», — делится мнением Евгений Ямбург.По его мнению, такие идеи регулярно появляются в публичном поле, активно обсуждаются, но затем сходят на нет, потому что не учитывают реальную образовательную среду.
Что действительно важно для школы сегодня?Современное образование стоит перед куда более сложными вызовами, чем сайты с готовыми ответами:
- работа с искусственным интеллектом;
- развитие критического мышления;
- умение анализировать, а не просто воспроизводить информацию.