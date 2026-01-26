Школьники и студенты Подмосковья отметили Международный день без интернета

26 января 2026, 11:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

23 января в Подмосковье провели мероприятия, приуроченные к Международному дню без интернета. Его отмечают в последнее воскресенье января. Акции организовали советники по воспитанию при поддержке образовательных учреждений региона. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.