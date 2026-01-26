Школьники и студенты Подмосковья отметили Международный день без интернета
23 января в Подмосковье провели мероприятия, приуроченные к Международному дню без интернета. Его отмечают в последнее воскресенье января. Акции организовали советники по воспитанию при поддержке образовательных учреждений региона. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.
В активностях приняли участие более 245 000 человек — школьники, студенты, педагоги и родители. Для жителей региона в библиотеках, музеях и других учреждениях культуры провели бесплатные просветительские встречи и открыли экспозиции для свободного посещения.
Зимняя погода позволила многим семьям провести день активно — на свежем воздухе. А в школах и колледжах советники по воспитанию вместе с учащимися организовали интервью «Анкета друзей». Участники рассказыали личные интересные истории и узнавали друг друга ближе.
В музыкальных гостиных «Живой звук» школьники и студенты выступали с творческими номерами прямо в стенах учебных заведений. В мастерской «Голос поколения» участники создали собственные любительские издания. Работы представили на выставках в образовательных пространствах.
Активисты проекта «Навигаторы детства» провели коллективное творческое занятие «День без интернета». Школьникам рассказали, зачем иногда делать паузу в использовании гаджетов, и вместе составили план идеального дня без интернета.
Для младших школьников организовали игротеку «Любимые игры наших родителей». Во время активных перемен дети познакомились с дворовыми и настольными играми прошлых лет и сыграли в них вместе с одноклассниками.
Читайте также: