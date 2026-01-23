На базе МФТИ создадут научно-технологический центр «Долина Физтеха»
Власти Подмосковья поддержат инициативу МФТИ о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха». Цель – развивать тесное партнёрство университета с высокотехнологичными компаниями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона сопровождал президента Владимира Путина, который приехал в МФТИ поздравить учащихся с наступающим Днём российского студенчества.
«Для создания «Долины Физтеха» МФТИ уже выделена особая территория в непосредственной близости к кампусу. Резиденты «Долины» смогут размещать свои производства в сферах волоконной связи, радиоэлектроники, фарминдустрии, компонентов для беспилотных авиационных систем на площадке с налоговыми льготами и готовой инфраструктурой», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Он назвал создание такого научного центра на территории Долгопрудного важным шагом к присвоению городу статуса наукограда.
«Владимир Владимирович регулярно делает акцент на том, что наша страна должна достигнуть технологического суверенитета, и мы стремимся к выполнению этой задачи. Мы тесно сотрудничаем с МФТИ и стараемся делать всё, чтобы поддержать эту уникальную площадку: помогаем с инфраструктурой, развитием науки и технологий, привлечением молодых талантов», – добавил губернатор.Он напомнил, что в Долгопрудном работает Физтех-лицей им. П.Л. Капицы – лучшая школа страны по конкурентоспособности выпускников. Большинство учеников поступает в МФТИ. На базе лицея создан естественно-научный кластер, где занимаются 3600 школьников.
«Ребята изучают робототехнику, 3D-моделирование, инжиниринг, беспилотные решения и другие востребованные направления. Запущен центр естественно-научного образования «Спектр» – цифровая образовательная платформа, которая доступна уже 30 школам Подмосковья», – отметил Воробьёв.Он назвал университет в Долгопрудном лидером российского образования и напомнил, что в этом году он отметит 75-летие со дня образования.