В Подмосковье назвали имена лучших молодых педагогов 2025 года
22 января в Министерстве образования Московской области наградили победителей областного конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют-2025». В конкурсе принимали участие учителя со стажем работы до трёх лет, сообщили в ведомстве.
Памятные именные дощечки получили пять победителей конкурса:
- Юлия Гусева — учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов (Подольск);
- Максим Догадов — учитель русского языка и литературы школы № 27 (Балашиха);
- Илья Кувшинов — учитель математики Центра образования «Старокупавинский лицей» (Богородский округ);
- Ольга Михеева — учитель биологии гимназии (Павлово-Посадский округ);
- Игорь Мостовый — учитель информатики и математики лицея № 4 (Коломна).
Победителями стали:
- Виктория Леонова — учитель английского языка лицея имени Д. И. Менделеева (Клин);
- Дарья Панюкова — учитель начальных классов образовательного центра «Вершина» (Красногорск);
- Дарья Сурикова — учитель начальных классов школы № 3 (Щёлково);
- Арсений Шейкин — учитель истории и обществознания школы «Горки-Х» (Одинцовский округ).