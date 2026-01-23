Достижения.рф

В Подмосковье назвали имена лучших молодых педагогов 2025 года

22 января в Министерстве образования Московской области наградили победителей областного конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют-2025». В конкурсе принимали участие учителя со стажем работы до трёх лет, сообщили в ведомстве.



Памятные именные дощечки получили пять победителей конкурса:

  • Юлия Гусева — учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов (Подольск);
  • Максим Догадов — учитель русского языка и литературы школы № 27 (Балашиха);
  • Илья Кувшинов — учитель математики Центра образования «Старокупавинский лицей» (Богородский округ);
  • Ольга Михеева — учитель биологии гимназии (Павлово-Посадский округ);
  • Игорь Мостовый — учитель информатики и математики лицея № 4 (Коломна).
В номинации «Начало начал» отметили педагогов, которые только начинают свой путь в профессии.

Победителями стали:
  • Виктория Леонова — учитель английского языка лицея имени Д. И. Менделеева (Клин);
  • Дарья Панюкова — учитель начальных классов образовательного центра «Вершина» (Красногорск);
  • Дарья Сурикова — учитель начальных классов школы № 3 (Щёлково);
  • Арсений Шейкин — учитель истории и обществознания школы «Горки-Х» (Одинцовский округ).
В Министерстве образования отметили, что в 2025 году в конкурсе приняли участие 54 молодых педагога. Конкурс «Педагогический дебют» проводят в Подмосковье с 2015 года. За это время он объединил более 500 учителей со всего региона.
