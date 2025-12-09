Герой России Лысюк: «Потенциал героя есть у каждого»

09 декабря 2025, 19:43

В России 9 декабря ежегодно отмечают День Героев Отечества. Праздник появился в XVIII веке, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия Победоносца.





С тех пор в этот день дань высочайшего государственного и общественного уважения отдают тем, кто удостоен самых почётных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, Ордена Святого Георгия и Ордена Славы.



Наша страна – это страна героев, и все россияне несут героический ген. Такое мнение высказал «Радио 1» Герой России, бессменный директор Центра специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк.

«Я сам – обычный человек, и герои тоже – обычные люди. Просто случаются какие-то ситуации, в которых проявляется человек, в нужный момент появляется в нужном месте. Я учился в школе, занимался боксом. Закончил военное училище, пришёл служить в дивизию Дзержинского. Когда начали формировать спецназ, вступил в его ряды и прослужил там 25 лет», – отметил Лысюк

«Мы обеспечили, проявили героизм и мужество. Весь наш отряд стал героическим, а я несу звезду, которую заработали наши ребята. Потенциал героя есть у каждого. Сегодня ты был обычным человеком, а завтра тебя удостоили этого звания. Недаром говорится, что в жизни всегда есть место подвигу. А чем не герой человек, который прыгнул перед электричкой и спас ребёнка, женщину или даже животное? Это тоже герой. Школа, которая воспитывала и меня, и многих нас, советская школа, ставила перед нами примеры защитников Отечества – Александра Матросова, Зои Космодемьянской. И на уровне подсознания мы стремились быть на них похожими», – подчеркнул собеседник «Радио 1».