Более 300 кг гуманитарной помощи из Пушкино отправят в центр «Родник»

09 декабря 2025, 16:32

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков вместе с волонтёром Андреем Коровкиным организовали передачу крупной партии гуманитарной помощи в центр социальной поддержки семьи и детей «Родник» в Калужской области. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.







Акцию инициировали болельщики футбольного клуба «Торпедо. Москва». Они помогают центру уже не первый год. В этом году к Новому году они собрали более 300 килограммов продукции от компании ООО «Пластик Он Лайн». Вся помощь предназначена для детей, которые проходят восстановление в «Роднике». Сейчас в центре — более 30 ребят.

Гуманитарный груз полностью подготовили к отправке. Его отправят 13 декабря, чтобы успеть до новогодних праздников.

Организаторы отмечают, что такие акции объединяют представителей власти, волонтёров, бизнес и неравнодушных жителей. Совместными усилиями можно регулярно помогать тем, кто особенно нуждается в поддержке.