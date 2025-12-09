На фестивале «Выбор сильных» в Одинцове провели показательные выступления борцов
Масштабный спортивный фестиваль «Выбор сильных» состоялся на площадке Волейбольного центра в Одинцове. Мероприятие провели 8 декабря — в преддверии Дня Героя Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для гостей фестиваля спортсмены федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы Московской области провели показательные выступления.
Участников поприветствовал член Совета Федерации, председатель общественного совета проекта «Единая Россия» «Выбор сильных», Герой РФ, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.
«В год 80-летия Великой Победы я поздравляю каждого. И благодарю тех, кто, будучи прославленным на разных ристалищах, сегодня вместе с нами поддерживает проект «Выбор сильных» и воспитание сильных граждан России», — сказал Карелин.А в завершение фестиваля лучшим тренерам вручили награды за выдающиеся заслуги.