День Героев Отечества в Пушкинском отметили у мемориала «Скорбящая мать»
В городском округе Пушкинский отметили День Героев Отечества.
Памятный митинг состоялся у мемориала «Скорбящая мать» в городе Пушкино, сообщил глава администрации муниципалитета Максим Красноцветов.
«Вместе с ветеранами боевых действий, представителями «Единой России», семьями Героев и волонтёрами отдали дань памяти наших защитников. Этот день – не просто строчка в календаре. Это день тихой гордости и светлой скорби. Наша обязанность – быть достойными подвига Героев, воспитывать своих детей на их примере», – написал Красноцветов в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что президент России объявил 2025-й Годом защитника Отечества.
По словам главы муниципалитета, праздник уходит корнями вглубь истории, к ордену Святого Георгия. Он объединяет всех, кто в разные времена отстаивал свободу, суверенитет и честь России.