Глава МинЖКХ Подмосковья Григорьев представил проекты трансформации отрасли

11 ноября 2026, 18:26

оригинал К. Григорьев (Фото: пресс-служба МинЖКХ МО)

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев рассказал о цифровых практиках и эффективных решениях в ЖКХ региона на III Международной выставке услуг, технологий и материалов для ЖКХ и строительства UtiliCon. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Как отметил министр, количество обращений жителей по вопросам водоснабжения и водоотведения сократилось на 33% по сравнению с прошлым годом благодаря комплексу мер. В их числе – внедрение чат-бота ЖКХ-Сканер для фиксации обращений в соцсетях; применение ИИ-аналитического модуля для контроля решения по обращениям во всех источниках; проведение плановых профилактических работ по системным адресам и закупка спецтехники для проведения коммунальных работ.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО



«Использование нейросетей сейчас становится стандартом во многих сферах, но ИИ – не самоцель. На примере работы с обращениями мы использовали его, чтобы перевести ручное отслеживание в системный мониторинг – от сигнала жителя до подтверждения того, что проблема решена. Каждый проблемный адрес проходит непрерывный цикл «выявление – эскалация – контроль». Сигнал от жителя передаётся ресурсоснабжающей организации и администрации муниципалитета, заводится в системе ЖКХ-Контур. Далее статус работ контролируется на дашборде. Адрес снимается с контроля, когда новых сигналов по нему нет более 30 дней после решения», – сказал Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

«Один из ключевых факторов стабильного прохождения зимнего сезона – укомплектованность водоканалов запчастями, инструментами и принадлежностями. На эту работу правительство выделило 1,6 млрд рублей. Для быстрого поиска запчастей и материалов мы разработали сервис сбора информации о наличии ЗИПов на складах. Цель – сократить сроки проведения аварийных работ на сетях. В сервис уже передаётся информация от 77 ресурсоснабжающих», – отметил Григорьев.