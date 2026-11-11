Подмосковье участвует в программе Минпромторга «Федеральная практика»

11 ноября 2026, 18:09

оригинал К. Лосончуков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Стартовал очный этап стажировки Минпромторга России «Федеральная практика». Участниками стали вновь назначенные руководители региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе ведомства.





Программа направлена на формирование профессиональных управленческих команд, знакомство с федеральными приоритетами промышленной политики и освоение инструментов господдержки.



В текущем потоке участвуют представители 14 регионов России, в том числе Сибири, Поволжья, Северного Кавказа, Центральной России и Запорожской области. Московскую область представляет первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.

«Развитие промышленности – один из ключевых приоритетов Московской области. Для нас важно создавать условия, в которых предприятия могут расширять производство, внедрять современные технологии и реализовывать новые инвестиционные проекты. Участие в программе «Федеральная практика» позволит обменяться опытом с коллегами из других регионов, подробнее изучить федеральные инструменты поддержки промышленности и определить самые эффективные решения для Подмосковья. Задача – применить полученные знания на практике, чтобы наши предприятия получали больше возможностей для развития», – отметил Лосунчуков