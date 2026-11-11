Подмосковье участвует в программе Минпромторга «Федеральная практика»
Стартовал очный этап стажировки Минпромторга России «Федеральная практика». Участниками стали вновь назначенные руководители региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Программа направлена на формирование профессиональных управленческих команд, знакомство с федеральными приоритетами промышленной политики и освоение инструментов господдержки.
В текущем потоке участвуют представители 14 регионов России, в том числе Сибири, Поволжья, Северного Кавказа, Центральной России и Запорожской области. Московскую область представляет первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.
«Развитие промышленности – один из ключевых приоритетов Московской области. Для нас важно создавать условия, в которых предприятия могут расширять производство, внедрять современные технологии и реализовывать новые инвестиционные проекты. Участие в программе «Федеральная практика» позволит обменяться опытом с коллегами из других регионов, подробнее изучить федеральные инструменты поддержки промышленности и определить самые эффективные решения для Подмосковья. Задача – применить полученные знания на практике, чтобы наши предприятия получали больше возможностей для развития», – отметил ЛосунчуковПрограмма обучения состоит из двух этапов. Во время заочного модуля участники изучили вопросы развития региональной промышленной инфраструктуры, меры государственной поддержки промышленных кластеров, направления национальных проектов России, методики выявления перспективных инвестиционных ниш.
С 9 по 13 ноября проходит очный этап стажировки. Участники знакомятся с основными направлениями региональной промышленной политики, участвуют в тематических сессиях с представителями департаментов Минпромторга России, институтов развития и отраслевых ассоциаций.
Особое внимание уделяется практической работе. Каждый участник вместе с персональным экспертом-координатором готовит проектный отчёт с планами мероприятий по развитию промышленного потенциала своего региона. Защита проектов перед экспертной комиссией состоится 13 ноября в особой экономической зоне «Технополис Москва». Там же для участников организуют экскурсию и знакомство с опытом предприятий-резидентов.