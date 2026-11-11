Льготный проезд в автобусах Подмосковья стал ещё удобнее с МАКС ID
В Московской области внедрено подтверждение льготного статуса, в том числе при проезде в автобусах региона, с помощью цифрового ID, доступного через мессенджер MAX. Это значительно упрощает жизнь льготников, так как важный документ всегда в смартфоне, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Контролёр или инспектор просто считают QR-код. При этом они видят только подтверждение льготы, а не персональные данные.
Чтобы создать цифровой ID, нужно установить мессенджер MAX и в разделе «Профиль» найти вкладку «Цифровой ID». Далее надо нажать кнопку «Создать» в этой вкладке. Система перенаправит на портал госуслуг для подтверждения согласия на обработку данных и создания индивидуального цифрового ID льготника.
Последним этапом станет фотография, сделанная в режиме реального времени для безопасности и проверки данных.
После успешного создания цифрового ID пользователи смогут не только подтверждать свой льготный статус, но и получать доступ к услугам и скидкам.
Если не получается оформить цифровой ID, рекомендуется обратиться в раздел «Помощь» в мессенджере МАХ по ссылке. https://max.ru/support
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