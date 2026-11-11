Льготный проезд в автобусах Подмосковья стал ещё удобнее с МАКС ID

11 ноября 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области внедрено подтверждение льготного статуса, в том числе при проезде в автобусах региона, с помощью цифрового ID, доступного через мессенджер MAX. Это значительно упрощает жизнь льготников, так как важный документ всегда в смартфоне, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.