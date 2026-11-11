Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья собрал 6000 специалистов

11 ноября 2026, 17:20

оригинал Фото: Медиасток.рф

В X Съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области приняли участие более 6000 специалистов. Форум прошёл на базе В Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.





Он объединил работников сферы здравоохранения не только из Подмосковья и других регионов России, но и 10 зарубежных стран. Участники обсуждали развитие терапевтической службы, внедрение инновационных технологий в клиническую практику, обменивались опытом. В этом году форум посвятили памяти выдающегося учёного и врача Николая Палеева.

«Николай Романович Палеев был моим преподавателем, а потом мы стали добрыми друзьями. Этот удивительный человек очень много сделал для развития нашей медицины, передал ученикам свой гигантский опыт. Новое поколение врачей имеет серьёзный уровень подготовки. Приятно видеть заинтересованную молодежь, которая двигает нашу медицину», – поделился академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

Л. Бокерия (Фото: Медиасток.рф)

«Этот съезд – одна из крупнейших экспертных площадок России, которая за десятилетие стала точкой притяжения для ведущих специалистов терапевтического профиля, выдающихся представителей научного сообщества и организаций медпомощи. Персонализация медицины, широкое применение искусственного интеллекта для анализа больших данных, развитие адаптивной медицины и новые методы профилактики – всё это уже не завтрашний, а сегодняшний день. Наша общая задача – сделать передовые достижения науки и техники органичной частью ежедневной работы каждого врача», – отметила член Комитета по охране здоровья Госдумы, Герой России Людмила Болилая.

Л. Болилая (Фото: Медиасток.рф)