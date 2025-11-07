Глава «Юных карбышевцев» выступил за помощь государства патриотическим движениям

07 ноября 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба МИСК МО

В России на государственном уровне выстраивают новую систему патриотического воспитания. В стране появится официальный профессиональный стандарт для специалистов в этой области. До конца 2027 года правительство утвердит единые требования к их знаниям и обязанностям.





Острая необходимость в создании такого стандарта возникла пару десятилетий назад и даже раньше. Об этом «Радио 1» заявил генерал-майор запаса инженерных войск, председатель Совета межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы» Юрий Дьяков.

«Без патриотизма невозможно возрождение России. Но раньше патриотическое воспитание подрастающего поколения было отдано на откуп инициаторам, патриотам, которые видели в этом необходимость. А государство и школа практически отошли от него. Только в последнее время этому вопросу стали уделять внимание. Такие организации, как Росмолодёжь, Движение Первых, Юнармия и другие активно работают в этом направлении. К великому сожалению, школа практически не занимается как военно-патриотическим, так и нравственно-гражданским воспитанием.

«Накануне мы проводили в Российском Союзе ветеранов круглый стол под названием «Связь поколений». На нём присутствовали ветераны СВО, несколько участников афганской войны, чеченской кампании. Были и дети из школ Подмосковья, в частности, из гимназии города Красногорска и лицея Нахабина. Они стались чрезвычайно довольны», – рассказал активист.