Глава «Юных карбышевцев» выступил за помощь государства патриотическим движениям
В России на государственном уровне выстраивают новую систему патриотического воспитания. В стране появится официальный профессиональный стандарт для специалистов в этой области. До конца 2027 года правительство утвердит единые требования к их знаниям и обязанностям.
Острая необходимость в создании такого стандарта возникла пару десятилетий назад и даже раньше. Об этом «Радио 1» заявил генерал-майор запаса инженерных войск, председатель Совета межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы» Юрий Дьяков.
«Без патриотизма невозможно возрождение России. Но раньше патриотическое воспитание подрастающего поколения было отдано на откуп инициаторам, патриотам, которые видели в этом необходимость. А государство и школа практически отошли от него. Только в последнее время этому вопросу стали уделять внимание. Такие организации, как Росмолодёжь, Движение Первых, Юнармия и другие активно работают в этом направлении. К великому сожалению, школа практически не занимается как военно-патриотическим, так и нравственно-гражданским воспитанием.Должен обязательно выйти какой-то закон, где для школ пропишут обязанность не только предоставлять услуги по обучению, но и выполнять воспитательные функции», – уверен собеседник «Радио 1».
В патриотическом воспитании, по мнению Дьякова, могут участвовать как военные, так и гражданские лица, в том числе ветераны боевых действий.
«Накануне мы проводили в Российском Союзе ветеранов круглый стол под названием «Связь поколений». На нём присутствовали ветераны СВО, несколько участников афганской войны, чеченской кампании. Были и дети из школ Подмосковья, в частности, из гимназии города Красногорска и лицея Нахабина. Они стались чрезвычайно довольны», – рассказал активист.Дьяков убеждён, что уже проверенные временем военно-патриотические движения и действующие организации, у которых есть постоянные календарные мероприятия, должны получать дотации государства.
Например, движение «Юные карбышевцы» существует с 1960-х годов, но недостаток финансирования остаётся острым вопросом. Все мероприятия осуществляются за счёт руководителя или родителей. Однако как считает Юрий Дьяков, патриотическое воспитание – дело государственное. И финансирование молодёжных патриотических организаций должно быть утверждено законодательно.