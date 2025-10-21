Молодёжь Подмосковья ждут на конкурсе эскизов граффити «Герои Победы»

21 октября 2025, 10:57

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Dorozhkina

Конкурс эскизов граффити «Герои Победы» стартовал при поддержке Совета молодёжных парламентов ЦФО в рамках празднования 80-летия Великой Победы. К участию приглашаются жители Центрального федерального округа в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Мероприятие проводится для вовлечения молодёжи в социально значимую творческую деятельность, воспитания патриотизма и сохранение исторической памяти.





«Заявки принимаются по двум номинациям: «Традиционное граффити» — эскизы, сделанные в классических техниках изобразительного искусства, и «Нейрограффити» — эскизы, созданные с использованием ИИ-технологий», — говорится в сообщении.