Молодёжь Подмосковья ждут на конкурсе эскизов граффити «Герои Победы»
Конкурс эскизов граффити «Герои Победы» стартовал при поддержке Совета молодёжных парламентов ЦФО в рамках празднования 80-летия Великой Победы. К участию приглашаются жители Центрального федерального округа в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Мероприятие проводится для вовлечения молодёжи в социально значимую творческую деятельность, воспитания патриотизма и сохранение исторической памяти.
«Заявки принимаются по двум номинациям: «Традиционное граффити» — эскизы, сделанные в классических техниках изобразительного искусства, и «Нейрограффити» — эскизы, созданные с использованием ИИ-технологий», — говорится в сообщении.Проект можно подготовить индивидуально или в составе группы до трёх человек. По одной номинации разрешается предложить не более трёх работ.
Заявки принимают в электронном виде по адресу: Sovet.Molparlam@yandex.ru или через онлайн-форму до 31 октября.