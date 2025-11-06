Достижения.рф

Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок «Флагманы образования»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Московская область вошла в десятку регионов-лидеров по числу участников всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». От региона поступило 3 962 заявки, сообщили в пресс-службе проекта.



Всего на участие в конкурсных треках проекта зарегистрировались более 100 000 человек со всей России и 56 стран мира. Программа помогает студентам, педагогам, управленцам и специалистам культуры, спорта и молодежной политики развиваться профессионально и строить карьеру в сфере образования.

Жители Подмосковья проявили активность в треках:

  • «Государство» — 520 заявок;
  • «Медиа» — 583;
  • «Культура» — 650;
  • «Наставничество» — 780.
Сейчас участники проходят онлайн-этап конкурса. Победителей пригласят на очные мероприятия, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и Ставропольском крае.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»
Кроме того, от Московской области поступило 1 429 заявок на использование цифровых сервисов проекта.

А именно:
  • «Оценка компетенций» — сервис диагностики профессиональных и личных качеств;
  • «Библиотека контента» — подборка лучших образовательных курсов и материалов;
  • «Каталог возможностей» — информация о конкурсах, грантах и партнерских программах.

Проект помогает педагогам, управленцам и студентам находить единомышленников, развивать компетенции и получать поддержку для реализации лучших инициатив.

В экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» вошли 100 педагогов и управленцев из 53 регионов страны, в том числе три представителя Московской области.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»
Один из известных спецпроектов сообщества — «СВОи. Разговоры с Героями». Серия видеоинтервью, которую посмотрели уже более 200 000 человек. Проект помогает педагогам выстраивать открытый диалог со школьниками о патриотизме, ответственности и героизме. Подробности — на сайте.

Проект реализуется по федеральной программе «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодежи.
Ирина Паршина

