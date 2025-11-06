Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок «Флагманы образования»
Московская область вошла в десятку регионов-лидеров по числу участников всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». От региона поступило 3 962 заявки, сообщили в пресс-службе проекта.
Всего на участие в конкурсных треках проекта зарегистрировались более 100 000 человек со всей России и 56 стран мира. Программа помогает студентам, педагогам, управленцам и специалистам культуры, спорта и молодежной политики развиваться профессионально и строить карьеру в сфере образования.
Жители Подмосковья проявили активность в треках:
- «Государство» — 520 заявок;
- «Медиа» — 583;
- «Культура» — 650;
- «Наставничество» — 780.
Кроме того, от Московской области поступило 1 429 заявок на использование цифровых сервисов проекта.
А именно:
- «Оценка компетенций» — сервис диагностики профессиональных и личных качеств;
- «Библиотека контента» — подборка лучших образовательных курсов и материалов;
- «Каталог возможностей» — информация о конкурсах, грантах и партнерских программах.
Проект помогает педагогам, управленцам и студентам находить единомышленников, развивать компетенции и получать поддержку для реализации лучших инициатив.
В экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» вошли 100 педагогов и управленцев из 53 регионов страны, в том числе три представителя Московской области.
Один из известных спецпроектов сообщества — «СВОи. Разговоры с Героями». Серия видеоинтервью, которую посмотрели уже более 200 000 человек. Проект помогает педагогам выстраивать открытый диалог со школьниками о патриотизме, ответственности и героизме. Подробности — на сайте.
Проект реализуется по федеральной программе «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодежи.