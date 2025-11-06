Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок «Флагманы образования»

06 ноября 2025, 11:27

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Московская область вошла в десятку регионов-лидеров по числу участников всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». От региона поступило 3 962 заявки, сообщили в пресс-службе проекта.





Всего на участие в конкурсных треках проекта зарегистрировались более 100 000 человек со всей России и 56 стран мира. Программа помогает студентам, педагогам, управленцам и специалистам культуры, спорта и молодежной политики развиваться профессионально и строить карьеру в сфере образования.



Жители Подмосковья проявили активность в треках:

«Государство» — 520 заявок;

«Медиа» — 583;

«Культура» — 650;

«Наставничество» — 780.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»



«Оценка компетенций» — сервис диагностики профессиональных и личных качеств;

«Библиотека контента» — подборка лучших образовательных курсов и материалов;

«Каталог возможностей» — информация о конкурсах, грантах и партнерских программах.