В России создадут профстандарт для специалистов по патриотическому воспитанию

05 ноября 2025, 12:31

Фото: iStock/macky_ch

В России до конца 2027 года появится профессиональный стандарт для специалистов, занимающихся патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодежи. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на правительственные документы.