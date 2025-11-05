В России создадут профстандарт для специалистов по патриотическому воспитанию
В России до конца 2027 года появится профессиональный стандарт для специалистов, занимающихся патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодежи. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на правительственные документы.
Согласно плану, к февралю 2026 года будет разработана образовательная программа для подготовки таких специалистов. В документе определят их обязанности, компетенции и задачи по формированию у молодежи общероссийских гражданских и патриотических ценностей.
Как пояснил проректор РАНХиГС по молодежной политике Алексей Спирин, инициатива направлена на усиление воспитательного воздействия и воспроизводство кадров, разделяющих патриотические идеалы.
Кроме того, ведомства подготовят методические рекомендации по привлечению участников СВО к просветительской работе и патриотическим проектам. На базе учебных заведений создадут модель работы военно-патриотических объединений. Реализацией инициативы займутся Росмолодежь, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и силовые структуры.
