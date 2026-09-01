«Главное — личность»: Сергей Сафронов раскрыл секрет успеха в искусстве иллюзий

01 сентября 2026, 12:30

оригинал Фото: медиасток.рф

На II подмосковном фестивале иллюзионного искусства «Маги в парках» завершились отборочные этапы. В этом году фестиваль собрал около 80 участников, причём не только из Московской области, но и из других российских регионов.





О том, какие качества необходимы для иллюзиониста, рассказал в эфире «Радио 1» один из художественных руководителей фестиваля Сергей Сафронов.





«В основе всего лежит искреннее желание. Именно на это мы ориентировались, когда отбирали участников по заявкам. Нам присылали разные видео – и по содержанию, и по качеству. И важнее всего для нас было отобрать тех, кто действительно трудится и действительно хочет добиться в этом успеха», — сказал Сафронов.

«Мы взяли на Гала-шоу несколько участников, по которым видно, что они ещё начинающие, номера сыроваты. Но когда я вижу, что их реквизит, с которым они выходят на сцену, сделан их собственными руками, а не куплен в магазинчике фокусов, я понимаю, что человек отдался этому жанру, как мы. Потом что мы до их пор сами ездим в строительные магазины, на рынки, покупаем металл, фанеру, приезжаем в мастерскую, пилим, сверлим и так далее. Всё делаем своими руками по сей день. И это дорогого стоит», — подчеркнул Сафронов.

«Ты можешь показать самый простой фокус, но сделать это настолько интересно и заразительно, что зритель скажет: «Да, я последую за этим артистом». Профессионализм — это стенки. А содержимое, подачу, создаёт личность артиста, его культура. Ты должен знать историю, ты должен понимать традиции, семейные ценности. У номера, у выхода на сцену должна быть сверхзадача. Суть не только в том, что именно делает артист, но и в более глобальном взгляде: о чём его выступление. Например, что нет ничего невозможного. Или что он хочет подарить зрителям радость», — пояснил иллюзионист.