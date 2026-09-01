Две представительницы Подмосковья вышли в финал премии «МедиаПоле»
Четырёх первых финалистов объявили на национальной премии информационных проектов «МедиаПоле». Две награды получили представительницы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Премия посвящена презентации сельского хозяйства в СМИ и блогосфере.
«Гран-при полуфинала получила жительница Подмосковья Людмила Феоктистова — финалистка прошлого года. А первое место заняла её землячка Варвара Прохорова. На втором месте Жанат Шакенов из Омской области, на третьем — Юлия Филиппова из Челябинской области», — говорится в сообщении.Приём заявок на участие в конкурсе за премию «МедиаПоле» продолжается. Он завершится 30 сентября. Претенденты должны заполнить онлайн-форму на сайте проекта, прикрепить ссылку на опубликованный материал и записать видеовизитку.