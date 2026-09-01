Пристройка к школе №14 в Коломне получила документы о готовности

01 сентября 2026, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый корпус коломенской школы №14, рассчитанный на 400 учеников, прошёл финальную проверку специалистов Главного управления государственного строительного надзора Московской области и получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Площадь пристройки составляет свыше 5 700 квадратных метров. С основным зданием корпус соединяет тёплый переход на уровне третьего этажа. Строительство заняло немногим более года.





«В корпусе размещены универсальные и специализированные учебные кабинеты и большой спортзал. Теперь в этом здании будут учиться средние и старшие классы», — говорится в сообщении.